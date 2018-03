Depuis 2016, les policiers ont effectué des descentes dans des dizaines de commerces et ont porté bon nombre d’accusations. Toutefois, aucune des personnes accusées ne sont des propriétaires de ces points de vente illégaux.

Shawn MacAleese a travaillé pendant quelques mois pour une chaîne de commerces de cannabis appartenant à une compagnie britanno-colombienne. Il ignorait qu’il risquait d’être arrêté pour son travail. Un an et demi plus tard, il fait toujours face à la justice.

Avant son arrestation, M. MacAleese croyait que son employeur le protégeait. Toutefois, en novembre 2016, il a été arrêté avec neuf autres personnes dans une descente visant six commerces du genre dans la ville. Quelques semaines plus tard, certains de ces commerces ont rouvert leurs portes, avec de nouveaux employés.

Des accusations qui n’entraînent pas de condamnations

En tout, la police d’Ottawa a arrêté 43 personnes et porté 170 accusations lors de descentes dans des comptoirs de marijuana illégaux. Toutes les personnes visées étaient de simples employés. Lors des trois premières causes portées devant les tribunaux, des condamnations ont eu lieu, mais les causes suivantes n’ont pas mené à des condamnations.

Dans sa dernière décision, le juge Norman Boxall a acquitté les accusés, conseillant au passage au gouvernement d’arrêter de s’en prendre aux simples employés.

La police estime toutefois qu’il serait beaucoup plus coûteux d’enquêter pour mettre la main sur les propriétaires de ces commerces.

« Notre priorité est la sécurité publique », souligne l’inspecteur Murray Knowles. Avec la crise des opioïdes et la violence avec armes à feu, les comptoirs illégaux ne sont pas la priorité, souligne-t-il.

L’inspecteur Knowles estime aussi qu’un règlement municipal pourrait produire de meilleurs résultats afin d’améliorer la situation.