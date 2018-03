M. Baker, 58 ans, est mort lorsque son bouldozeur a basculé dans la carrière remplie d’eau, sur le chantier de la route de contournement de Caraquet.

James Baker Photo : CBC/Catherine Harrop

Il était seul au moment de l’accident.

Une enquête du coroner s’est tenue lundi et mardi à Woodstock, dans l’ouest du Nouveau-Brunswick, au sujet de ce drame. Au terme des témoignages, un jury de cinq personnes a délibéré et a recommandé qu’à l’avenir, un contremaître ou un responsable de la sécurité soient présents sur tous les terrains de construction dans la province.

Il a aussi recommandé que Travail sécuritaire NB supervise l’aménagement de tout nouveau chantier de construction ou carrière et que l’agence vérifie par la suite les dossiers des employés tous les deux mois pour s’assurer qu’ils respectent les règles de sécurité.

Le jour de l’accident, M. Baker avait pour tâche de remblayer la carrière utilisée par plusieurs compagnies pendant la construction de la voie de contournement de Caraquet, en prévision de la fin des travaux. Une importante quantité d’eau s’y était accumulée.

Sur la photo, on voit le bouledozer de James Baker renversé sur le côté, au fond de la carrière. Photo : CBC/Catherine Harrop

Lorsque son engin a basculé dans l’eau, il est resté prisonnier de sa cabine. Il était mort lorsqu’une employée de l’entreprise pour laquelle il travaillait, Caldwell and Ross, l’a découvert.

Les dangers de l'eau sur les chantiers

Le coroner en chef Gregory Forestell a également fait des recommandations à l’enquête. Il estime que Travail sécuritaire NB devrait, à l’avenir, obliger les constructeurs à afficher, bien en vue, la profondeur de l’eau, sur les chantiers où on en trouve.

Il recommande aussi que l’agence envisage de forcer les employeurs à créer un comité mixte de santé et sécurité dès qu’un chantier de construction compte au moins deux employés.

« C’est un prix terrible à payer », a déclaré Heather Black, l’une des filles de la victime, au terme de l’enquête du coroner. « Il n’était pas nécessaire qu’il meure pour obtenir ces changements! »

Plusieurs des membres de la famille de James Baker ont assisté à l'enquête du coroner. Photo : CBC/Catherine Harrop

Des préoccupations avant le drame

Au cours de l’enquête du coroner, des témoins ont fait état des préoccupations qu’avait soulevées la présence d’eau dans la carrière avant le drame.

Le directeur adjoint de la conformité à Travail sécuritaire NB, Éric Brideau, a révélé par exemple que le propriétaire de la carrière, Dion Landry Excavation, s’était inquiété du niveau de l’eau au fond du trou un mois avant l’accident.

Il avait exprimé ses inquiétudes au maître du chantier, St Isidore Asphalte, mais rien n’indique que le sous-traitant Caldwell and Ross, l’employeur de M. Baker, ait été mis au courant.

Caldwell and Ross a tout de même été accusée, après l’accident, de ne pas avoir installé de berme, une plateforme en bordure de la carrière qui aurait solidifié le terrain et peut-être empêché le bouldozeur de glisser dans le trou.

Une photo de la scène rendue publique par Travail sécuritaire NB pendant l'enquête du coroner. On y note l'absence de berme le long d'une des parois de la carrière. Photo : Travail sécuritaire NB

Pour leur part, St Isidore Asphalte et le ministère des Transports ont été accusés de ne pas avoir agi lorsqu’ils ont été mis au courant des risques associés à l’accumulation d’eau dans la carrière.

Caldwell and Ross et St Isidore Asphalte ont été condamnés à payer des amendes après avoir plaidé coupables à ces accusations, portées en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Le ministère des Transports a été acquitté.

Avec les informatons de Catherine Harrop, CBC