Des photographies des animaux en question ont commencé à circuler sur les médias sociaux le 17 mars. Les chevreuils ont une blessure causée par le collier.

Jason Carter, un résident de la région, a conduit plus d'une heure pour aller constater par lui-même à Saint-Quentin ce qu'il avait vu en photo sur Facebook.

« C’est rien que [de la peau à vif]. C’est vraiment frais. Ça n'a pas de bon sens », a-t-il indiqué.

Il est dégoûté par la blessure qu'il a vue au cou de trois chevreuils, qui font partie d'un troupeau observé presque quotidiennement dans la propriété d'un résident de l'endroit.

« Les trois chevreuils que j'ai vus, là, un dans mon vidéo, c'est [quelques] jours avant que ça commence à saigner », dit-il.

Le dispositif installé autour du cou de ces chevreuils sert pour une étude lancée il y a deux ans. Des chercheurs tentent de déterminer pourquoi les populations de chevreuils chutent dans la province depuis 30 ans. Une centaine de chevreuils ont été munis d'un dispositif de pistage servant à suivre leurs déplacements.

L’étude est menée par des chercheurs de l’Université du Nouveau-Brunswick, qui travaillent en collaboration avec le ministère du Développement de l’énergie et des ressources du Nouveau-Brunswick, la forestière J. D. Irving, l’Université du Maine, et le gouvernement du Maine.

Les colliers finissent par faire saigner la peau des chevreuils, affirme Jason Carter. Photo : Radio-Canada

Très rapidement, les agents de la faune ont vu les images des chevreuils blessés circuler sur les réseaux sociaux. Trois colliers émetteurs ont été retirés des chevreuils, mardi, confirme Anne Bull, porte-parole du ministère du Développement de l’énergie et des ressources.

Jason Carter affirme que des agents de la faune lui ont montré des photographies des trois chevreuils en question. Mais, selon lui, le chevreuil blessé que l’on voit dans sa vidéo porte toujours son collier. Les agents lui ont promis, dit-il de lui retirer son collier mercredi.

S'il est rare, le phénomène n'est pas unique ni dangereux, selon Luc Gagnon, biologiste régional au ministère. D'ailleurs, les colliers de quelques chevreuils ont été enlevés l'année dernière.

« On peut les voir ces animaux-là. Ils reviennent aux mangeoires. Ils n'ont plus de colliers, mais ils ont encore leur étiquette dans les oreilles. Puis, on peut remarquer que ces animaux-là sont revenus à la normale. Leur poil a repoussé dans le cou », affirme Luc Gagnon.

Des chevreuils blessés à qui l'on a retiré leur collier émetteur l'an dernier se sont complètement rétablis, explique le biologiste Luc Gagnon. Photo : Radio-Canada

Jason Carter reste sceptique. Il croit que les colliers devraient tous être enlevés des chevreuils une fois pour toutes.

« Ils ont déjà amassé de l'information. Peut-être que c'est le temps qu'ils décollent ces colliers-là et laissent les petits chevreuils avec leur vie », ajoute-t-il.

Le ministère recommande aux gens de lui signaler tout autre circonstance ou comportement inhabituel de chevreuil portant un collier afin que ses agents interviennent.

Avec des informations de Serge Bouchard