Près de 50 personnes se sont présentées à l’assemblée générale annuelle mardi, notamment Denis Rémillard, qui souhaitait informer l’ARVSB de ses préoccupations au sujet de l’industrie lourde à Saint-Boniface, dont le bruit et les odeurs des opérations.

« Ce sont des développements qui se sont produits depuis un an et demi, qui commencent à sérieusement affecter la qualité de vie des gens sur ce bord de la rivière [Seine], et je pense que c’est le temps qu’on commence à le mentionner, qu’on ne fasse pas semblant que ça n'existe pas », déclare M. Rémillard.

Il s’est déjà présenté plusieurs fois aux réunions de l’Association des résidents du sud de Saint-Boniface, qui mène une campagne contre la contamination des sols dans le quartier.

L’ARVSB a adopté une proposition pour appuyer les efforts de l’Association des résidents du sud de Saint-Boniface, et pour faire le lobby de la Ville afin qu’elle réduise l’intensité de l’activité industrielle dans le secteur industriel Mission.

« C’est une chose très importante sur laquelle on continuera à se focaliser. On essaiera de travailler en partenariat avec l’Association des résidents du sud de Saint-Boniface dans l’année qui vient, parce que cela affecte vraiment tous les résidents de Saint-Boniface », affirme la présidente de l’ARVSB, Lyndsey Marshall.

« On s’inquiète du niveau de la qualité de l’air, du bruit, des produits toxiques dans le sol », lance la vice-présidente de l’Association des résidents du sud de Saint-Boniface, Teresa Cwik.

Elle trouve que les trois ordres de gouvernement ne prennent pas au sérieux leurs préoccupations et nomme en particulier le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, qui était présent à l’assemblée générale de l’ARVSB.

« Mitiger les conflits entre le résidentiel et l’industriel, c’est quelque chose que je travaille depuis le début de mon mandat » Mathieu Allard, conseiller municipal de Saint-Boniface

« Je sais que l’association [des résidents du Vieux Saint-Boniface] vise spécifiquement une industrie et une opération. Ce que j’ai communiqué à l’assemblée c’est que la Ville entreprend une étude par rapport aux terrains industriels au niveau de la ville », note-t-il.

« Le changement ne serait pas immédiat, ce sera par rapport aux changements [d’utilisation des terrains] futurs », ajoute-t-il.

Il note que les changements s’appliqueront lorsque des propriétaires de terrains demanderont d’utiliser leur propriété à des fins d’industrie plus intense. C’est alors que la Ville pourrait leur refuser cette demande.