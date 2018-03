Un texte de Roxanne Simard

L'homme de 36 ans, qui est en possession d'armes, est barricadé dans son logement de la rue Saint-Dominique depuis 18 h 45 mardi. Il habite le sous-sol de l'immeuble voisin du Patro de Jonquière et refuse de se rendre aux policiers.

Selon le porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier, des négociateurs sont en discussion avec lui afin de le convaincre de recevoir les soins nécessaires.

« Il est très perdu et a des propos décousus. On sait qu'il détient des armes et il y a une possibilité d'armes à feu. On sait qu'il y a une arbalète à l'intérieur, ç'a été confirmé. On tente par la négociation de lui porter assistance », explique-t-il.

L'homme diffuse des vidéos en direct sur sa page Facebook depuis le début de la soirée. Il y mentionne entre autres qu'il refuse de négocier avec les policiers.

Effectivement, il a fait des vidéos sur Facebook. On doit travailler avec cette situation, mais en même temps ça nous donne de l'information. Bruno Cormier, porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay

Vers 23 h 30, mardi, l'homme refusait toujours de collaborer avec les négociateurs.

« On va prendre le temps qu'il faut. On a des spécialistes qui sont sur place. On a des policiers qui sont dans un périmètre assez serré et qui sont là pour la prévention autant pour lui que pour la population », ajoute Bruno Cormier.

Un homme est barricadé dans son logement de la rue Saint-Dominique à Jonquière. Photo : Radio-Canada

Le périmètre a été bouclé et des résidents de l'immeuble ont été évacués. La Sécurité publique de Saguenay n'est pas en mesure de dire s'il reste des occupants à l'intérieur de l'immeuble.

Ce sont des amis qui s'inquiétaient de son état de santé qui ont signalé la situation.