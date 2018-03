Une analyse de Michel C. Auger, animateur de Midi info

Son projet, appelé le Grand Déblocage, aurait dû être présenté un mois ou deux après le projet de Réseau express métropolitain de la Caisse de dépôt. Cela aurait permis un sain et heureux débat public entre les deux projets, qui auraient pu être examinés au mérite. Et il est loin d’être certain que c’est le REM qui aurait gagné!

Dans les circonstances actuelles, à six mois d’une campagne électorale, le projet du PQ, bien qu’il soit sérieux et nullement improvisé, aura malheureusement l’air d’un tract électoral publié par un parti qui sent le tapis lui glisser sous les pieds dans le « 450 », la grande banlieue de Montréal.

D’autant que les défauts que le chef péquiste trouve aujourd’hui au REM ont été soulevés dans les semaines qui ont suivi le dépôt du projet. Dans les circonstances, avoir attendu deux ans avant d’accoucher d’une autre option ne fait pas preuve du plus grand sens du timing politique.

Occuper tout l’espace

En attendant, la Caisse a eu beau jeu d’occuper tout l’espace et d’imposer sa vision : le REM n’est peut-être pas parfait, mais il a le mérite d’exister. Si on laisse passer cette chance, il n’y aura pas d’autre grand projet de transport collectif pour au moins une génération.

En fait, comme l’a bien compris le maire de Québec, la chance d’une génération, c’est que le gouvernement fédéral est prêt à s’endetter pour financer des projets d’infrastructure et, en particulier, ceux qui touchent le transport en commun.

Depuis deux ans, donc, toutes les objections au REM ont été balayées du revers de la main par la Caisse et le gouvernement du Québec. Le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement exprimait nombre d’inquiétudes, autant en matière d'achalandage estimé que du peu de voitures que cela enlèverait de nos routes. L’encre du rapport n’était pas encore sèche qu’il avait été tabletté.

Le gouvernement du Québec voulait tellement le REM qu’il a accepté de prendre à sa charge une partie substantielle des coûts. Au lieu de la contribution initiale de 1,3 milliard de dollars, on devrait plutôt parler de 2,7 milliards.

Mais comme il n’y avait pas de solution de rechange, on n’avait pas de réponse à la question : si ce n’est pas le REM, ce sera quoi?

Arrive maintenant le projet du PQ. On devrait plutôt parler de nombreux projets qui ne sont pas sortis d’un chapeau à l’aube d’une campagne électorale. Ils viennent de la table à dessin de spécialistes du transport en commun, à l’ancienne Agence métropolitaine des transports et ailleurs. Des projets avec des évaluations de coûts sérieuses et des tracés étudiés et réalistes.

Pas au bon moment

Sauf qu’en arrivant après deux ans de silence dans un dossier qui aurait dû faire l’objet d’un débat sur le fond, on peut dire que le PQ a manqué le train. Il n’était pas là au bon moment...

Ce qui ne veut pas dire qu’il faille faire l’économie d’un examen détaillé des projets du PQ en matière de transport collectif dans la région de Montréal. Par exemple, les neuf projets de bus rapides pourraient être lancés relativement rapidement et à faible coût. Ces projets de bus peuvent facilement cohabiter et être complémentaires au REM.

De même, les projets de tramways sont pertinents et répondent à des besoins précis et déjà déterminés – sauf peut-être celui de la Main, trop proche de la ligne orange du métro, et pas assez performant pour la désengorger. De même, il est un peu naïf de penser qu’il sera facile d’utiliser à sa guise les voies du CN ou du CP. Et encore moins de les électrifier.

Mais au moins, ces projets seraient un ajout aux services actuels – contrairement au REM qui, il faut toujours le rappeler, ne fait que remplacer des services déjà offerts, même s’il bonifie l’offre ou la qualité.

Le grand défaut du REM restera toujours qu’on n’a jamais posé les bonnes questions. On a reçu un projet « clé en main » de la part d’une entreprise publique qui ne recherche pas à offrir le meilleur service au public, mais qui vise à obtenir un rendement de son investissement. Ce n’est pas un défaut, mais ce ne devrait pas être la première préoccupation quand on parle de transport collectif.