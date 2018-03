Robin Thacker était assis dans la rangée 17, près de l’arrière de l’avion Dash 8 Q400 de WestJet fabriqué par Bombardier.

« Il y a avait des moments durant lesquels j’avais plus peur que d’autres », raconte-t-il. « Au moment de l’atterrissage, la fumée était tellement épaisse qu’on ne voyait presque plus la première rangée. Aucun masque d’oxygène n’a été déployé et ils nous ont simplement dit de respirer à travers nos vêtements », poursuit-il.

Selon M. Thacker l’avion a atterri normalement, mais a immédiatement été évacué sur le tarmac.

Dans un communiqué, un porte-parole de WestJet indique que tous les passagers et membres de l’équipage du vol 3161 ont été évacués en toute sécurité.

M. Thacker affirme que la fumée est devenue visible dans les dernières minutes du vol de 17 minutes.

WestJet dit avoir annulé trois autres vols prévus pour le même avion entre Vancouver et l’île de Vancouver.