Le corps de la femme de 27 ans a été retrouvé par des amis le mois suivant dans un ravin de Toronto, non loin d’où elle avait disparu.

Sa dépouille n’a toutefois pas été identifiée avant décembre, parce qu’elle n’a pas été portée disparue avant le 6 novembre. La cause de sa mort n’a pas été révélée, mais elle n’est pas considérée comme suspecte.

Les proches de Mme Wells, qui était une travailleuse du sexe, reprochent à la police de ne pas avoir pris sa disparition au sérieux initialement.

C'est très regrettable et notre communauté est vraiment bouleversée par la façon dont les choses ont été gérées. Xica Rodriguez, amie d’Alloura Wells

Selon Xica Rodriguez, Alloura Wells était « une membre active de la communauté LGBT ». « Elle était vraiment aimée et elle nous manque beaucoup ».

« Je me souviens de son sens du style, de son rire. Elle était une grande chanteuse, elle était très facile d’approche, elle était juste une grande âme qui est morte trop jeune », a déclaré son amie la militante LGBTQ Nicki Ward.

La ville de Toronto a couvert les frais de funérailles et de crémation, tandis que des groupes de militants LGBTQ et des amis ont recueilli des fonds pour acheter l'urne et les fleurs, et pour offrir un soutien financier à la famille Wells.