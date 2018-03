Un texte de Yolaine Mottet

À la suite de sa démission, Norman Armour deviendra consultant auprès du Australia Council for the Arts au mois de mai, tout en demeurant à Vancouver.

M. Armour a confondé le festival avec Katrina Dunn en 2003 pour répondre au besoin qu'ils sentaient pour la ville de créer des liens artistiques avec des créateurs internationaux qui repoussent sans cesse les frontières dans leur art, que ce soit par l'innovation, la provocation ou l'expérimentation, comme l'indique le nom du festival. Celui-ci touche tant le théâtre, que la musique, la danse et les autres performances multidisciplinaires.

Je suis très fier du festival qui au cours des années a branché Vancouver sur le monde et permis à Vancouver de se tailler une place sur la scène internationale des arts de la scène. Norman Armour, directeur général et artistique du festival PuSh

Some Hope for the Bastards, de Frédérick Gravel Photo : Stéphane…, D.Desjardins

« Tisser des liens » sont les mots qui reviennent le plus souvent lorsque Norman Armour revient sur cette annonce. Ils sous-tendent tout le travail du directeur artistique.

L'objectif est de créer des liens entre Vancouver et le monde, entre les artistes et la communauté d'affaires, entre l'est et l'ouest de la ville et avec les jeunes qui sont nombreux à venir au festival. La scène artistique vancouvéroise a changé, dit-il, elle est davantage en dialogue avec le monde.

Il dit quitter le festival alors que celui-ci a le vent dans les voiles, ajoutant que le festival est très couru et apprécié par le public.

La programmation pour la quinzième année est pratiquement complétée et marquera la dernière mouture de Norman Armour en tant que programmateur.

D'ici à ce que le conseil d'administration trouve un autre directeur, Roxanne Duncan et Joyce Rosario, assumeront les rôles respectifs de directrice générale et de directrice artistique.

.