Avec les informations de Lise Millette

Lors de cette rencontre, il a aussi été question de l'arrivée d'une nouvelle clientèle, issue du baby-boom, dont les exigences transformeront le visage des résidences pour personnes âgées.



« On a une clientèle qu’on dit [être] "la génération silencieuse", qui se satisfait de peu de choses, dit Yves Desjardins. Alors que ma génération, les boomers, sera plus exigeante. On en parle également parce que ça va modifier notre offre de services. Il faudra s'adapter. »

On ne pourra pas que proposer des choses, il faudra travailler avec les résidents. Ce sont eux qui vont nous faire des propositions, ça va venir changer la vie en résidences pour aînés. Yves Desjardins

On compte actuellement 1800 résidences pour aînés dans la province, ce qui représente 132 000 unités de location de toutes dimensions.



En Abitibi-Témiscamingue, 13 résidences sont membres du Regroupement québécois des résidences pour ainés, ce qui représente 1615 unités de toutes dimensions.