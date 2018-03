Elle est si forte, rappelle notre chroniqueuse culturelle Katerine Verebely, « que des gens les arrêtaient dans la rue en pensant qu’elles étaient de vraies sœurs alors que ce n’est pas du tout le cas ».

La complicité entre les deux actrices s'explique entre autres par le travail d’écriture de Marie-André Labbé, qui en était l’an dernier à sa première série dramatique à grand déploiement. « Il fallait le faire, fait remarquer Katerine Verebely sur les ondes de Gravel le matin. On l’a vue dans d’autres types de production, dans des versions plus courtes de séries, mais Trop. est sa série. »

Le plus beau gars en ville te texte pis tu vas passer la soirée à regarder Marley and Me. Voyons donc! Virginie Fortin dans la deuxième saison Trop.

Chose frappante dans cette série qui frôle la comédie : le traitement de la bipolarité d’Anaïs (incarnée par Virginie Fortin).

« [Des gens qui vivent avec ce trouble] nous ont dit à quel point ils étaient contents d’être représentés à l’écran de “façon positive”, raconte l’auteure. Parce que l’idée, ce n’est pas de réhabiliter qui que ce soit; c’est de présenter quelque chose qui me paraît réaliste. Le but n’est pas d’éduquer, mais bien de raconter une histoire. Si ça peut faire plaisir aux gens qui le vivent pour vrai à la maison, c’est tant mieux! »

Les deux comédiennes en tête d'affiche soulignent d'ailleurs la qualité de ses textes. « Les chose se disent et sont vraies, commence Évelyne Brochu. C’est écrit juste, donc ça se dit juste. Il n’y a rien à faire pour que ça sonne authentique, ce qui est sublime. C’est comparable à l’écriture de Serge Boucher où tout est sur de la feuille. L’acteur fait juste lire et on devient tout de suite habité parce qu’il y a quelque chose de juste. »

Nouvelles têtes

De nouveaux personnages viennent se joindre aux péripéties des deux sœurs dont le père des héroïnes (Germain Houde), un nouveau collègue (François Létourneau), l’oncle qui part sur des dérapes (Marc Béland), un psy (Élyse Marquis) et un séduisant nutritionniste (Jean-Philippe Perras).

Pour Katerine Verebely, la belle surprise demeure Jean-François Provençal, « le plus hot des barbus des Appendices, cette fois-ci sans perruque, sans rien ».

Virginie Fortin et Jean-François Provençal Photo : Radio-Canada

« C’est spécial de jouer un ton réaliste, dit d’entrée de jeu Jean-François Provençal, qui en est à son premier rôle dramatique. C’est proche de moi, ce rôle-là. On parle quand même de quelqu’un qui est en surpoids et qui fait de la course. »

Celui qui interprète le partenaire de course d’Anaïs évoque la facilité de travailler avec Virginie Fortin. « On a déjà joué ensemble sur d’autres projets et elle est vraiment le fun. Elle comprend ce que je fais, je comprends ce qu’elle fait. On s’entend sans même se parler. »

Bref, une nouvelle chimie pour cette deuxième saison, dont les deux premiers épisodes seront diffusés gratuitement sur la plate-forme ICI Tou.tv pour ceux qui ne sont pas abonnés à l'EXTRA. La diffusion à la télévision se fera dans les mois qui viennent.