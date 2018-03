Un texte d’Ariane Perron Langlois

En 2017, le bloc opératoire de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima a été fermé un total de 151 jours, faute d'anesthésistes. Lorsque ces interruptions de service surviennent, toutes les femmes qui accouchent sont redirigées vers d’autres hôpitaux, puisque la présence d’un anesthésiste est nécessaire pour réaliser une césarienne d’urgence en cas de complications.

Au cours de la dernière année, au moins 30 femmes du Kamouraska ont dû accoucher à Rivière-du-Loup et une dizaine d’autres à l'hôpital de Montmagny, selon des données des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

Ces deux hôpitaux sont situés à environ 45 minutes de route de La Pocatière.

En cas d'interruption de service au bloc opératoire de La Pocatière, les femmes ont le choix d'accoucher à Rivière-du-Loup ou à Montmagny. Photo : Radio-Canada/Gabriel Rochette-Bériau

Un stress supplémentaire pour les mamans

Les femmes enceintes du Kamouraska sont souvent informées à quelques jours d’avis des interruptions de service à l’hôpital de La Pocatière. Cela représente une source d’inquiétude importante pendant leur grossesse, souligne Anne-Marie Labbé, qui a donné naissance à sa petite Éloïse à Montmagny au début mars.

Les 45 minutes de route lui ont semblé interminables. « On est l’hiver, ça génère un stress de plus. On ne sait pas si la météo va collaborer […] J’avais vraiment hâte d’arriver », explique-t-elle.

C’est toujours le stress, on ne sait pas où on va accoucher […]. C’est frustrant, surtout quand on sait qu’on a un hôpital à deux minutes de voiture de la maison. Anne-Marie-Labbé

Anne-Marie Labbé et sa petite Éloïse Photo : Radio-Canada/François Gagnon

L’arrivée dans un hôpital inconnu représente aussi un défi.

« On arrive là et on ne sait pas trop où aller, parce qu’on ne connaît pas le département. On ne l’a pas visité dans les cours prénataux. On ne sait pas ce qui est fourni comme matériel, comme soins pour les bébés », illustre Mme Labbé.

L’avenir de l’obstétrique à La Pocatière

Puisque de nombreuses femmes doivent accoucher dans d’autres établissements, de moins en moins de bébés voient le jour à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

Le nombre d’accouchements était de 127 pour l’année 2014-2015. Il a chuté à 48 pour les 10 premiers mois de l’année financière 2017-2018.

Le nombre d'accouchements à l'hôpital de La Pocatière Photo : Radio-Canada/Gabriel Rochette-Bériau

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent reconnaît qu'il s'agit d'une conséquence directe des interruptions de service au bloc opératoire, puisque la démographie est restée relativement stable au Kamouraska.

La forte diminution du nombre de naissances inquiète néanmoins le comité « Mes soins restent ici » qui milite pour le maintien de services de proximité au Kamouraska.

« C’est un danger que certaines femmes, sachant qu’il y a souvent des découvertures, préfèrent faire leurs suivis avec des médecins qui travaillent soit à Rivière-du-Loup, soit à Montmagny. C’est vrai surtout dans les régions les plus à l’extrême du territoire, les plus proches de Rivière-du-Loup ou de Montmagny », souligne la porte-parole de ce comité et médecin de famille Marie-Ève Fromentin.

Le fait d'avoir un anesthésiste, c'est ce qui permet de se différencier d'un gros CLSC […]. Pour la survie de notre hôpital, je pense que c’est primordial de pouvoir continuer à accoucher ici. Marie-Ève Fromentin, médecin de famille et porte-parole du comité « Mes soins restent ici »

L'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent réitère qu'il est hors de question de fermer le département d'obstétrique de l'hôpital de La Pocatière.

Le directeur des services professionnels du CISSS, Jean-Christophe Carvalho, se dit sensible aux inquiétudes des femmes du Kamouraska. Il assure que son établissement met tout en œuvre pour régler le problème le plus rapidement possible.

La population s’attend de façon légitime à pouvoir accoucher à proximité. Il y a vraiment aucune visée à l'effet d'abolir le département d'obstétrique à La Pocatière. Jean-Christophe Carvalho, directeur des services professionnels, CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le CISSS a signé une entente de parrainage pour qu’un anesthésiste de l’étranger s’installe à La Pocatière à l’automne. Le dossier est maintenant entre les mains du Collège des médecins.

Parallèlement, M. Carvalho soutient que l'entente entre Québec et les médecins spécialistes pourrait permettre de limiter les découvertures du bloc opératoire, mais les détails sur les modalités d’application de cette entente restent à venir.

Le ministre de la Santé avait promis en janvier que la pénurie d'anesthésistes à La Pocatière serait réglée d'ici Pâques. À moins de deux semaines de cette date, son attachée de presse a refusé de dire si cet échéancier sera respecté ou non.