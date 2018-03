Le Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel, du secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières, pourra ainsi se procurer un nouveau réfrigérateur. L’organisme qui offre des ateliers de cuisine pourra ainsi entreposer davantage de nourriture fraîche destinée aux plus démunis.

Un projet de compostage qui permettrait d’alimenter les jardins communautaires du secteur avec les restes d’aliments cuisinés est également prévu.

Le Centre communautaire Jean-Noël Trudel pourra se doter d'un nouveau réfrigérateur et d'un nouveau congélateur grâce à une subvention de 10 000$. Photo : Radio-Canada

Le second organisme, Maski en forme, souhaite quant à lui mettre sur pied un projet de récupération des surplus de fruits et légumes accumulés par les producteurs maraichers et les citoyens de la MRC de Maskinongé.

« C’est la récupération de fruits et légumes pour éviter qu’ils ne périssent dans les champs à l’automne », explique le directeur général de Québec en forme, Éric Lamothe.

En tout, 57 organismes bénéficieront d’une subvention pouvant s’élever jusqu’à 10 000 $ pour des projets. Les candidatures des deux organismes de la Mauricie ont été retenues parmi 431 projets.

Des légumes onéreux

Alors que le coût du panier d’épicerie est en augmentation au pays, l’accès aux fruits et légumes frais peut être difficile pour certains ménages.

Le Rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation, publié par l’Université Dalhousie, prévoit qu’une famille moyenne devrait dépenser 348 $ de plus pour son panier d’épicerie en 2018. Ainsi, une famille moyenne déboursera près de 12 000 $ pour se nourrir cette année.

Selon le rapport, l’augmentation des prix est largement attribuable au prix de la restauration, mais aussi au prix des légumes.

Québec en forme espère qu’en encourageant différentes initiatives à travers la province, elle permettra à plus de Québécois d’avoir accès à des légumes et des fruits frais.