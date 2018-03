Un texte de Laurence Royer

Lilianne Brauchi était fébrile quelques minutes avant son tout premier combat. Dans les derniers mois, elle a développé un intérêt marqué pour la boxe.

Son entraîneur a rapidement constaté son talent et ses efforts.

Que le coach vienne te voir et te dise que tu as du potentiel, ça t’encourage en partant. J’ai décidé de relever le défi. LIlianne Brauchi, boxeuse au club Lady Era

Jean-Simon Therrien a participé à tous les galas organisés par le Lady Era. Il a aussi affronté des adversaires à l’extérieur de la région. Il a maintenant 12 combats à son actif.

Les soirs de gala revêtent une grande importance pour lui et d’autres boxeurs. Pour eux, il s’agit souvent de la seule occasion d’affronter leurs rivaux et d’acquérir de l'expérience.

C'est juste toi et ton adversaire pendant six minutes. Tu n'as pas le choix de donner ton 110 % dans le ring. C’est vraiment une expérience à vivre. Jean-Simon Therrien, boxeur au club Lady Era

Selon le copropriétaire du club Lady Era et organisateur du gala, Alain Bourassa, il est difficile pour les boxeurs de la Côte-Nord de participer à plusieurs combats par année.

Inciter les boxeurs des autres régions à venir se battre sur la Côte-Nord est aussi un défi de taille. Pour y parvenir, le club mise sur la qualité de l’événement, explique-t-il.