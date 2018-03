« Il pourrit dans cet hôpital », a déclaré Lilian Hrabchak à CBC Toronto. « S'il n’a pas accès à des soins prochainement, je vais finir avec quelqu'un dont je ne peux plus prendre soin. »

Lundi dernier, Todd Hrabchak, 83 ans, a été admis à l'hôpital communautaire d'Englewood, près de l'endroit où le couple passe ses hivers, sur la côte ouest de la Floride. M. Hrabchak avait une coupure à la jambe qui s’est infectée.

Lorsqu’il a été admis à l'hôpital, il avait une avec une forte fièvre et « tremblait, frissonnait et perdait la raison », a déclaré Lillian Hrabchak. Il a reçu des antibiotiques et s'est rapidement rétabli, mais il est toujours faible et Mme Hrabchak dit que les médecins lui disent qu'il pourrait avoir besoin d'un pacemaker en raison de certaines complications avec son cœur.

Mme Hrabchak est en contact quotidien avec sa compagnie d'assurance, Allianz Global Assistance - une filiale de Sun Life.

CBC Toronto a tenté de joindre la Sun Life et attend toujours une réponse.

Mme Hrabchak affirme que la santé mentale de son mari fléchit et qu’il « semble inhabituellement triste, comme s'il avait perdu espoir ».

Todd Hrabchak souffre de démence et a subi un accident vasculaire cérébral durant une chirurgie cardiaque en 2013. Sa femme, qui est dans la soixantaine, est aussi son aidante naturelle depuis cinq ans.

Elle veut le ramener à Toronto pour qu'il puisse être vu par ses propres médecins et faire de la physiothérapie.

« Physiquement, son état se dégrade, parce qu'il ne bouge pas », selon elle.

Le ministre de la Santé demande une réunion

Il y a quelques semaines, CBC London rapportait que deux personnes différentes de la région étaient coincés dans des hôpitaux à l'extérieur du Canada dans des circonstances semblables.

Le 28 février, la députée néo-démocrate de London-Ouest, Peggy Sattler, s'est levée à l'Assemblée législative de l'Ontario pour demander si le gouvernement libéral aiderait ces hommes à trouver un lit d'hôpital.

La ministre de la Santé, Helena Jaczek, a répondu que c'était le travail de l'assureur de trouver comment rapatrier ses clients.

Dans une déclaration à CBC Toronto, mardi, Mme Jaczek affirme avoir écrit une lettre à l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes pour demander une réunion dans le but de discuter du problème.

« Il semble y avoir une lacune dans la façon dont les compagnies d'assurance-voyage tentent de trouver des lits d'hôpitaux en Ontario », peut-on lire dans le communiqué.

« Nous savons qu'il y a des lits disponibles pour les patients en soins intensifs en Ontario et que les assureurs doivent travailler avec notre système de santé, car les patients à l'étranger comptent sur leur diligence », a-t-elle déclaré.