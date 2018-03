Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON

Cinderella

L’Alberta Ballet présente Cinderella, une version adaptée au 21e siècle du célèbre conte de fées Cendrillon. La chorégraphie, créée par le directeur artistique adjoint Chris Anderson, reprend l'histoire classique de Charles Perrault de cette jeune femme qui passe de la misère à la richesse.

La Cendrillon de cette version n'est pas opprimée. Elle a de la persévérance et un esprit optimiste face à sa situation. Photo : Alberta Ballet/Paul McGrath

Mais dans cette version, le ballet conserve les éléments traditionnels bien aimés, tels que la fée marraine, les belles-soeurs et le beau prince charmant, tout en mettant de l'avant une héroïne qui choisit son destin d'une manière active et positive.

La romance de notre nouvelle Cendrillon plongera son public dans le rêve intemporel de ce conte de fées. Photo : Alberta Ballet/Paul McGrath

Les représentations ont lieu du 22 au 24 mars, à l'auditorium Jubilee d'Edmonton à 19 h 30, et également en matinée le 24 mars à 14 h.



City of Angels

Cette comédie musicale se déroule dans les années 40, dans le quartier séduisant et extravagant d'Hollywood. Elle raconte les mésaventures de Stine, un jeune romancier qui tente de présenter le scénario de son livre best-seller au producteur Buddy Fiedler.

La comédie musicale a remporté six Tony Awards. Photo : City of Angels

Les déboires d'écrivains de Stine, dans le système hollywoodien compétitif de l'époque, sont entrecoupés d'une mise en scène de style film noir, inspirée de son scénario en développement.

City of Angels est présentée du 21 au 31 mars, au théâtre Triffo, à l'Université MacEwan, à 19 h 30 et en matinée le 25 mars, à 14 h.

CALGARY

Claude Debussy

L’Alliance française de Calgary est heureuse d'accueillir le célèbre pianiste classique belge, Olivier de Spiegeleir. Ce concert unique, d'une heure, célèbre le 100e anniversaire du décès de Claude Debussy.

Durant le concert, en plus de jouer les compositions de Debussy, l'artiste commentera, en anglais, les pièces qu'il fera revivre.

100e anniversaire de la mort de Claude Debussy. Photo : Wikimedia Commons

Des paroles et des mots venant du fond du coeur : c'est de cette façon poétique que le pianiste racontera l'histoire du compositeur et de son oeuvre..

Le concert a lieu au studio cSPACE, le 25 mars à 20 h.



The Humans

La pièce de théâtre de Stephen Karam donne un bref aperçu d'une famille américaine typique à l'occasion du repas de l'Action de grâce. Craintes, peurs et angoisses résument bien l'intrigue de cette pièce qui a remporté quatre prix d'excellence sur Broadway.

Les personnages se mettent à découvert dans cet environnement sécurisant qu’est la famille Photo : David Cooper

Le dramaturge utilise la famille nord-américaine moyenne pour aborder les troubles de la société en général, parler de l’état de l’Amérique du Nord, surtout les États-Unis, et de nos relations modernes.

Présentée sous forme de répliques rapides, The Humans entend simuler les vrais échanges de tous les jours avec nos proches. Les personnages sont complexes, mais le public peut se reconnaître facilement en eux.

L'action se déroule dans un duplex du Chinatown de New York. Photo : Theatre Calgary/Trudie Lee

La pièce The Humans est présentée au Theatre Calgary jusqu'au 31 mars. Les heures des représentations varient selon les jours.



LETHBRIDGE

Visualizing Agriculture

La Southern Alberta Art Gallery propose Visualizing Agriculture, une exposition originale sur l'interprétation de données sur l'agriculture.

Tout a débuté en septembre 2016. Le Data Physicalization Lab de l'Université de Lethbridge et la gallerie d'art ont invité six artistes (Jackson 2Bears, Tori Foster, Mary-Anne McTrowe, Robyn Moody, Adrien Segal et Michelle Sylvestre) à participer à un documentaire et à une exposition faite en résidence.

Six artistes, deux scientifiques, plusieurs oeuvres d'art Photo : Southern Alberta Art Gallery

L'objectif : créer des oeuvres correspondant à leur interprétation artistique de données scientifiques sur l'agriculture, compilées par deux scientifiques : le Dr Jamie Larsen et le Dr André Laroche du Centre de recherche et de développement de Lethbridge d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

L'exposition est présentée à la Southern Alberta Art Gallery, jusqu'au 22 avril 2018.

Bonnes sorties!