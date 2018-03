Pour le syndicat, les compressions budgétaires imposées au fil des ans auraient des conséquences néfastes sur l’organisation du travail. Ces conséquences auraient un impact sur la qualité des soins offerts aux patients.

Le SIIIEQ-CSQ porte donc plainte pour ce qu’il considère être de la maltraitance organisationnelle.

Il s'agit d'une démarche similaire à celle engendrée par le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ) en janvier dernier.

Recommandations attendues de la Commissaire aux plaintes

La Commissaire aux plaintes de la Gaspésie et à la qualité des services doit étudier le dossier.

Le syndicat souhaite que la commissaire fasse des recommandations au CISSS de la Gaspésie pour améliorer les conditions de travail.

Si la commissaire refuse de traiter le dossier, les travailleurs veulent que la Protectrice du citoyen s'en occupe.

Les gens vont sur deux trois, quatre jours consécutifs pas de pause, pas de repas. Un moment donné, tu viens fatigué, tu viens épuisé et la concentration n'est plus là. C'est du danger pour les soins là. Richard Bujold, infirmier et représentant syndical

Réaction du CISSS

Le directeur des ressources humaines du CISSS de la Gaspésie, Michel Bond, se demande pourquoi le syndicat a décidé de déposer cette plainte de « maltraitance institutionnelle ».

Il rappelle que les deux parties viennent tout juste de commencer les négociations pour renouveler la convention collective locale.