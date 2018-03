La femme a été frappée par un tracteur muni d’une souffleuse à neige qui reculait d'une entrée privée sur la rue de l’Église.

La sexagénaire se serait retrouvée dans le mécanisme de la souffleuse. Il a fallu les pinces de décarcération pour la libérer.

Elle a été transportée à l'hôpital de Roberval. En dépit de la gravité de ses blessures, sa vie ne serait pas en danger.

La Sûreté du Québec tente d'éclair les circonstances de l'accident et de parler à des témoins.