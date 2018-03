#DeleteFacebook (#EffacezFacebook), c’est ce que réclament de nombreux utilisateurs de Twitter depuis vendredi sur le réseau social.

« J’ai finalement effacé mon compte Facebook. [...] Nous sommes tous passés à autre chose après MySpace, nous pouvons passer à autre chose pour ce qui est de Facebook aussi », dit un internaute utilisant ce mot-clic.

Finally deleted my @facebook account. If you're angry about what facebook has done with our data then just #deletefacebook We all moved on from MySpace we can move on from facebook too. Remember we aren't the customers we are the product #CambridgeAnalytica