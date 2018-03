Les travailleurs québécois auront bientôt droit à une troisième semaine de vacances après trois années de service, a annoncé mardi la ministre du Travail Dominique Vien. Depuis quand cette période de repos existe-t-elle? Et est-elle la plus généreuse au Canada? Retour sur l'histoire des congés annuels au Québec et comparaison avec ce qui se fait ailleurs.