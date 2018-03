The Sun amorce l’article en décrivant la future duchesse comme ayant un talent naturel pour manier les armes à feu.

Le président de l’Association sportive de Thompson Mountain, Dave Ruttan, reconnaît quant à lui le champ de tir de Pitt Meadows, en banlieue de Vancouver, où les photos ont été prises. « Je reconnais quel champ c’était. Ça a changé depuis, mais c’était il y a 10 ans », explique-t-il.

M. Ruttan ne peut pas garantir qu’il était sur place quand Meghan Markle a visité l'endroit, mais il affirme qu’il n’est pas rare de voir des policiers ou des acteurs venir y suivre des formations. « Les acteurs, je pense, vont dans de nombreux champs de tir à travers le Canada et les États-Unis parce qu’ils ont besoin de pratique et d’entraînement pour manier des armes à feu pour pouvoir le faire sur des plateaux de tournage. Les entreprises cinématographiques veulent s'assurer qu'ils sont en sécurité et qu’ils sont crédibles, alors je suis certain que tout ça est couvert par les entraîneurs dans les champs de tir », explique-t-il.

Je ne sais pas quel genre d’entraînement elle a reçu avant ça, mais elle semblait le tenir et le contrôler comme une tireuse expérimentée. Je suis pas mal certain que ça semble réaliste à la télé. Dave Ruttan, président de l'Association sportive de Thompson Mountain

Il pense qu’elle maniait un Glock, un pistolet très commun et souvent utilisé dans les films, selon lui.

L’actrice a joué le rôle d’une agente du FBI dans la série télé Fringe, en 2009, et celui d'une policière dans CSI: Miami en 2010, selon le site Internet IMDb.

Son mariage avec le prince Harry est prévu le 19 mai prochain.