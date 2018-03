Ils devront choisir le meilleur poème ou groupe de poèmes inédits soumis au concours cette année.

Les poètes désirant tenter leur chance doivent envoyer leur texte entre le 1er avril et le 31 mai 2018. Les résultats seront dévoilés à l'automne 2018.

Le lauréat remporte : une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta.

Les finalistes remportent : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur Radio-Canada.ca.

LE JURY DU PRIX DE POÉSIE RADIO-CANADA 2018

La poète Hélène Dorion fait partie du jury du Prix de poésie Radio-Canada 2018 Photo : Maxyme G. Delisle

Née à Québec en 1958, Hélène Dorion a publié une trentaine de livres (roman, poésie, essai, album jeunesse) traduits et publiés dans plus de 15 langues, et a reçu de nombreux prix littéraires. Des thèses, des mémoires et des numéros de revues ont été consacrés à son œuvre, et plusieurs de ses textes ont été mis en musique par des compositeurs contemporains et par des auteurs-compositeurs. En 2018, elle a fait paraître un livre de poèmes, Comme résonne la vie, aux Éditions Bruno Doucey, et les Éditions Druide ont réédité en format de poche ses récits L’étreinte des vents et Jours de sable.

À lire aussi : La poésie d'Hélène Dorion

Elkahna Talbi, aussi connue sous le nom de Queen Ka, fait partie du jury du Prix de poésie Radio-Canada 2018 Photo : Radio-Canada/Hamza Abouelouafaa

Elkahna Talbi a étudié à l’Université Concordia. On la connaît surtout sous le nom de Queen Ka, artiste de littérature orale, et on peut l'entendre régulièrement au Combat de mots de l'émission Plus on est de fous, plus on lit! En 2018, elle a fait paraître un premier recueil de poésie, Moi, figuier sous la neige, aux éditions Mémoire d'encrier. Auparavant, elle a signé une nouvelle érotique dans le recueil Pulpe, sous la direction de Stéphane Dompierre, et participé au collectif Le cœur-réflexe : Montréal brûle et tu es poésie, en écho, 30 ans après sa parution, à Montréal brûle-t-elle?, d’Hélène Monette.

À lire aussi : Elkahna Talbi alias Queen Ka : la quête identitaire d'une reine

Le poète Jean Sioui fait partie du jury du Prix de poésie Radio-Canada 2018 Photo : D. R.

Jean Sioui est Wendat. Il a publié sept recueils de poèmes : Le pas de l’Indien (Le Loup de Gouttière, 1997), Poèmes rouges (Le Loup de Gouttière, 2004), L’avenir voit rouge (Écrits des Forges, 2007), Je suis île (Cornac, 2010), Avant le gel des visages (Éditions Hannenorak, 2012), Entre moi et l’arbre (Écrits des Forges, 2013), pour lequel il a été finaliste au prix Alain-Grandbois de l’Académie des lettres du Québec, et Mon couteau croche (Mémoire d’encrier, 2015). Ses textes ont aussi été publiés dans diverses revues et collectifs, et un de ses poèmes se trouve dans l’anthologie La poésie québécoise des origines à nos jours, de Laurent Mailhot et Pierre Nepveu (Typo). On lui doit également la série de romans jeunesse Hannenorak. Cofondateur du Cercle d'écriture de Wendake, il s'est impliqué comme animateur d'ateliers de poésie au Centre de développement de la formation et de la main-d'oeuvre huron-wendat et comme formateur au Banff Centre des arts et de la créativité dans le cadre du programme Écrivains autochtones en début de carrière. Il a également fondé en 2010 les éditions Hannenorak, qu’il dirige avec son fils.

À lire aussi : La littérature autochtone bien vivante

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.