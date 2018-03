Un texte de Denis Leduc

La structure sphérique flottante ne pèse que quelques kilos et peut être simplement lancée à la mer pour cartographier les fonds marins.

La beauté de l'HydroBall, c'est la simplicité du déploiement. Vous pouvez la transporter dans un sac à dos, la lancer à l'eau et la laisser dériver pour tracer les contours du fond marin. Kevin Wilson, président M2OCÉAN

Kevin Wilson explique qu'avec cette structure, plus besoin de mobiliser un navire et un technicien spécialisé en topographie sous-marine. L'HydroBall, dit-il, est équipée d'un sonar qui capte les sons réfléchis par le fond marin. C'est ce qui permet d'en dessiner les détails.