Un texte de Sophie Langlois

Matthew Shorting avait 4 ans quand des policiers ont débarqué chez sa grand-mère, à Winnipeg, où il vivait avec plusieurs cousins. « Je me souviens, dit-il, d'avoir été aligné au mur, avec les autres enfants, puis ils m'ont montré du doigt. » Il avait déjà été placé en famille d'accueil à 4 mois, mais ce jour-là, l'enfant anichinabé a été envoyé loin de chez lui, pour longtemps. Pendant un an, il n'a plus revu sa grand-mère ni sa mère, qui avait des problèmes d'alcool.

À 6 ans, le petit Matthew avait déjà vécu dans 12 familles d’accueil. « Ma mère n’a jamais, jamais levé la main sur moi; en familles d’accueil, on m’a souvent frappé. Je me souviens de coups avec des fils électriques. »

Dans sa 13e famille, Matthew est violé à plusieurs reprises à 7 et 8 ans par le petit-fils de son hôtesse, un adolescent. « C’était répugnant, j’avais honte, je me sentais sale. Quand je l’ai dit à Mary, elle m’a regardé dans les yeux et m’a dit : "Que veux-tu que je fasse?" »

À 12 ans, Matthew arrive chez Daniel Boyer, qui a accueilli pendant quelques années des enfants de la protection de la jeunesse. Cela a été le premier et le seul foyer d’accueil où le jeune a reçu de l’affection plutôt que des coups.

M. Boyer n’a jamais compris pourquoi le jeune Shorting n’était pas autorisé à aller vivre chez sa grand-mère, qui était pourtant famille d’accueil pour d’autres enfants de la protection de la jeunesse. « J’ai dit à Matthew : "Fais des études et entre dans le système pour le réparer, il est sérieusement brisé." »

Selon M. Boyer, le gouvernement devrait donner moins d’argent aux familles d’accueil et plus aux parents biologiques, pour les aider à régler leurs problèmes.

Selon une étude de l’Université du Manitoba, seulement 13 % des enfants qui sont retirés de leurs familles le sont pour des raisons d’abus ou de violence. Dans la grande majorité des cas (87 %), la raison invoquée est la pauvreté.

« Ils frappent à ta porte, ils ouvrent le frigo et les armoires et s’il n’y a pas assez de nourriture, ils emmènent tes enfants, affirme Cora Morgan, la défenseure des droits des familles à l’Assemblée des chefs des Premières Nations du Manitoba.

« Des jeunes pris en charge, dit-elle, ça coûte très cher, beaucoup plus cher que d’offrir 100 ou 200 $ pour l’épicerie. Plus cher que d’aider la mère à finir ses études, à trouver un emploi ».

Robert-Falcon Ouellette, député libéral de Winnipeg-Centre Photo : Radio-Canada

« La DPJ manitobaine, c’est devenu un business, c’est le commerce des enfants », affirme pour sa part le Cri Robert-Falcon Ouellette, député libéral de Winnipeg-Centre, l'une des circonscriptions les plus pauvres du Canada, où 52 % des sans-abri sont des jeunes récemment sortis du système de protection de la jeunesse, à 18 ans.

Selon le député, le système s’enrichit sur le dos des enfants en familles d’accueil. Des familles, dit-il, qui considèrent que les enfants ont des problèmes de comportement les font évaluer par des psychologues pour qu'ils soient médicamentés et, lorsque c'est le cas, elles reçoivent plus d'argent.

« Ces incitatifs financiers ont un effet pervers, explique M. Ouellette. Chaque maillon du système a intérêt à avoir sous sa responsabilité le plus d’enfants possible et le plus de cas lourds possible. »

Plus un enfant est médicamenté, plus la famille d’accueil et l’agence sont rémunérées. Résultat : la très grande majorité des enfants du système sont surmédicamentés. Robert-Falcon Ouellette, député libéral de Winnipeg-Centre

Le sous-ministre des Familles du Manitoba, Jay Rodgers, l’admet : « plus une agence aggrave le cas d’un enfant, plus elle reçoit d’argent. C’est pourquoi il faut changer notre mode de financement ».

En attendant ces réformes des Services de l’enfant et de la famille, le gouvernement manitobain subventionne de plus en plus de groupes autochtones qui aident les jeunes déracinés à panser leurs plaies.

Aider, c'est la joie

Matthew Shorting travaille dans l’un de ces organismes; il conseille des jeunes qui ont des problèmes avec la justice.

« J’ai recruté Matthew, souligne Cora Morgan, parce qu’il est spécial. Il a traversé ces enfers. Il peut les reconnaître et aider les personnes qui sont au fond du baril à s’en sortir. Il a eu un parcours très difficile et il a trouvé sa voie vers une vie meilleure. Il s’en est sorti en apprenant qui il est, en devenant sobre, en participant à des cérémonies et en s’entourant de bonnes personnes. »

Matthew Shorting, qui est sobre depuis cinq ans, œuvre donc maintenant dans le système qui a failli le briser, comme l’avait suggéré son père adoptif (foster dad), Daniel Boyer. Il souhaite maintenant faire une maîtrise en travail social.

Aider les autres, se sentir utile, c’est la joie, ça me fait un bien extraordinaire. Matthew Shorting

Pour ce qui est de réformer le système, le jeune Anichinabé de 27 ans pense que le gouvernement doit laisser les Autochtones le faire eux-mêmes, à leur manière. « Il faut, dit-il, faire confiance aux familles et investir dans nos communautés, c’est là qu’est la solution. Il faut garder nos enfants chez nous, dans un milieu autochtone. »