Un texte de Patrick Bergeron

Dans une résolution, on peut lire que le jeune homme aurait fait le commerce de médicaments d'ordonnance, qu'il aurait eu en sa possession des psychotropes pour en faire le trafic et qu'il aurait omis de respecter une entente de réintégration à son école.

Son renvoi a été confirmé selon les dispositions de l'article 242 de la Loi sur l'instruction publique du Québec.

Article 242 : La commission scolaire peut, à la demande d’un directeur d’école, pour une cause juste et suffisante et après avoir donné à l’élève et à ses parents l’occasion d’être entendus, inscrire un élève dans une autre école ou l’expulser de ses écoles; dans ce dernier cas, elle le signale au directeur de la protection de la jeunesse. La commission scolaire doit statuer avec diligence sur la demande du directeur de l’école, au plus tard dans un délai de 10 jours. Une copie de la décision est transmise au protecteur de l’élève lorsque l’expulsion de l’élève est requise pour mettre fin à tout acte d’intimidation ou de violence.

Dans le procès-verbal il est écrit que « le conseil des commissaires a longuement analysé la situation, les arguments de l'élève et de ses parents, le droit de l'élève et les obligations de la commission scolaire de protéger l'ensemble de ses élèves et de leur procurer un milieu de vie sain et sécuritaire ».

Le dossier du jeune homme a été soumis à la direction de la protection de la jeunesse.

Selon la loi sur l'instruction publique du Québec, tout enfant doit fréquenter une école de l'âge de 6 à 16 ans.

Les dirigeants de la commission scolaire ont refusé de commenter le dossier.

Cette décision n'empêche toutefois pas le jeune homme de s'inscrire au centre de formation professionnelle ou encore aux différents programmes de l'école des adultes de la région.