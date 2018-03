Le 28 décembre, le juge Carl Thibault a émis une injonction provisoire pour permettre au Conseil d'administration du Centre de continuer à gérer les activités de l'organisme. Dans cette injonction, le juge ordonne également à sept femmes de cesser d'usurper le titre d'administratrice du Centre. Il leur interdit également de se rendre sur les lieux de la maison d'hébergement.

L'avocate des demanderesses, Marie-Ève Mercier, affirme que ces femmes ont tenté de destituer le conseil de manière illégitime. Elle allègue que la procédure entamée par le groupe de six femmes lors de l'Assemblée générale annuelle n'aurait pas respecté les règlements généraux de l'organisme.

Le conseil d'administration a également reçu l'appui du ministère des Affaires autochtones qui entend poursuivre ses relations d'affaires avec les administratrices.

Le fond du litige sera étudié par le juge le 10 avril. Il devra décider s'il accorde ou non une injonction interlocutoire et permanente comme le souhaitent les demanderesses. Les femmes en question contestent cette position et présenteront leurs arguments.

L'ordonnance de la cour nous empêche d'obtenir la version des faits de ce groupe de femmes, visé par l'injonction.

Avec les informations de Katy Larouche