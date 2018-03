Le Tintamarre est une manifestation festive acadienne où les gens défilent en costume dans la rue et font le plus de bruit possible en utilisant ce qu'ils ont sous la main, souvent des ustensiles de cuisine comme des chaudrons. Des communautés francophones partout au pays se sont inspirées de cette tradition pour faire entendre leur fierté et leur vitalité en milieu minoritaire.

À Prince Albert

Environ 200 personnes ont défilé mardi matin au centre-ville de Prince Albert pour célébrer la francophonie. C’est le premier tintamarre de l’histoire de Prince Albert.

Les participants ont utilisé des casseroles et des trompettes pour faire du bruit de façon plus ou moins rythmée.

Les couleurs fransaskoises sont à l'honneur. Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

Petits et grands arboraient les couleurs fransaskoises sur leurs chapeaux, leurs écharpes et leurs accessoires.

« On fait du bruit pour montrer qu'on est vivant, c'est le fun », s'est réjoui le Fransaskois Rosaire Roy, s'arrêtant pour un moment de souffler dans sa trompette.

Rosaire Roy prend part au tintamarre de Prince Albert. Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

Le défilé s’est terminé avec le lever du drapeau à l'hôtel de ville de Prince Albert.

Les élèves de l'École Valois du Conseil des écoles fransaskoises ont participé au tintamarre.

À Moose Jaw

La foule était également au rendez-vous à Moose Jaw.

Des centaines de Fransaskois défilent dans les rues de Moose Jaw. Photo : Radio-Canada/Nora Chabib

Après le défilé et le lever du drapeau, plusieurs centaines d’élèves et de professeurs des écoles Ducharme et St. Margaret ont chanté au théâtre Mae Wilson.