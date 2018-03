L’entretien et la fiabilité du tramway en hiver, notamment, ont suscité les questions de l’opposition qui estime ne pas avoir suffisamment d'information pour appuyer le projet.

Le maire Labeaume rejette les craintes à ce sujet.

« On entend des énormités depuis des mois là-dessus. Il y a un système léger sur rail à Edmonton ou semblable au tramway à Calgary […] Et ici on pense que les tramways ne sont pas capables de vivre l’hiver. Il y a des équipements qui vont sur les rails et qui déblaient, il n’y a rien de sorcier là dedans », dit-il.

Les coûts

Le chef de l'opposition officielle, Jean-François Gosselin Photo : Radio-Canada

L'opposition Québec 21 veut également obtenir des garanties que le projet respectera ses budgets. Le chef Jean-François Gosselin estime avoir obtenu des réponses partielles à ses questions.

Cinq années de travaux : on va éventrer la ville, c’est majeur comme projet. Et je n’en reviens pas qu’on n'aille pas prévu au moins une journée complète de temps pour poser des questions et avoir des réponses. Jean-François Gosselin, chef de l'opposition officielle

« Ce qu'on a compris sur les coûts, le 2,9 milliards, c'est qu'on a consulté le service d'ingénierie. On n'est pas rendus dans les soumissions. Hydro-Québec, les services de Vidéotron, c'est pas rien déplacer aqueduc, égouts, ils sont consultés, mais les prix, ça va continuer d'augmenter », soutient M. Gosselin.

Il ajoute que durant le comité plénier, il a compris que la Côte d'Abraham et le carré D'Youville ne seront pas nécessairement dynamités pour construire le tunnel. « Les dépassements de coûts, on est de moins en moins sûr qui va payer pour ça […] Est-ce que ça va continuer de coûter 87,50 $ pour la passe? »

Il exige toujours la tenue d’un référendum.

Projet « rassembleur »

Le maire de Québec s’est par ailleurs montré satisfait de l’appui exprimé de l’ensemble des partis à l’Assemblée nationale pour le projet de tramway.

Régis Labeaume estime que cet appui sans équivoque est la preuve que le projet est rassembleur.

« Ça veut dire quelque chose pour nous. C’est des gens qu’on a rencontrés, qui ont eu la chance de se faire expliquer le projet, ont posé beaucoup de questions […] Alors la prise de position est basée sur quelque chose de solide. »

Des consultations publiques sur le projet sont prévues dans deux semaines. Régis Labeaume entend y participer.

Le prochain comité plénier aura lieu le lundi 26 mars à 9 h 30.