Un billet de Louis-Philippe LeBlanc

Avec 43 victoires et 10 parties nulles en 72 matchs, les Jets sont pratiquement assurés d’une place en série. Qui plus est, depuis le début de la saison, les analystes sont de plus en plus nombreux à affirmer que l’équipe de Winnipeg est l’une de celles ayant le plus de profondeur dans son alignement. Un ingrédient clé pour aller loin en série. Les partisans portent fièrement leurs chandails ornés d’un avion de chasse, mais il n’y a pas encore de frénésie en ville. Les Manitobains attendent, avec leur scepticisme bien à eux.

Dale Hawerchuk, des Jets de Winnipeg, tente de déjouer Bill Ranford, des Oilers d'Edmonton, de l'arrière du filet. Photo : La Presse canadienne/RAY GIGUERE

Il faut dire que l’histoire leur donne raison. Depuis le début des années 1980, le mauvais sort s’abat sur les amateurs de sports manitobains. Après l’aventure de l’Association mondiale (où les Jets ont été sacrés champions trois fois en quatre ans), l’arrivée des Jets dans la Ligue nationale de hockey a été désastreuse. La saison de 1980-1981, avec 9 victoires et 14 parties nulles en 1980, a permis l’apparition du surnom : « loserpeg ». Par la suite, les tentatives de percer en séries ont été arrêtées six fois par un mur nommé Wayne Gretzky, qui évoluait alors avec les Oilers d’Edmonton. Les Jets quittent Winnipeg en 1996 pour Phoenix, malgré les ralliements de partisans contre ce départ.

Le retour de l’équipe en 2011 grâce à l’achat des Thrashers d’Atlanta a ravivé la flamme. Mais en six saisons, les Jets ne se sont qualifiés pour les séries éliminatoires qu’une seule fois : une présence gênante en 2015 dans une série face aux Ducks d'Anaheim, alors que l’équipe de Winnipeg n’a pas remporté un seul match.

Puis il y a les Blue Bombers dans la Ligue canadienne de Football. L’équipe vit une disette de 27 ans sans Coupe Grey. Les amateurs ont vu la première mouture des Jets disparaître en 1996 pour Phoenix en même temps que les Blue Bombers s’enlisaient dans une interminable série de saisons décevantes.

Les partisans des Blue Bombers demeurent confiants de voir leur équipe remporter un premier championnat depuis 1990. Photo : La Presse canadienne/John Woods

Les Winnipégois : des partisans au coeur brisé

Si un psychanalyste s'attardait aux partisans manitobains, il verrait peut-être à quel point ils souffrent du syndrome du rejet. Toutes ces années de déceptions ont permis de développer un puissant mécanisme de défense. C’est pourquoi être partisan des Jets (et aussi des Blue Bombers) c’est aussi être extrêmement terre-à-terre, voire pessimiste. Si l’on reçoit des fleurs, ici à Winnipeg, on s’attend aussi à recevoir le pot.

Cela explique aussi pourquoi l’équipe a joué sous le radar pendant si longtemps. Ni RDS, ni Sportsnet ou Hockey the magazine, dans leurs analyses de début de saison, n'ont prédit que les Jets pourraient terminer en deuxième place de la division centrale. Les plus optimistes voyaient l’équipe terminer huitième dans l’ouest, et donc obtenir le dernier laissez-passer pour les séries. Personne n’a remarqué que le directeur général des Jets, Kevin Cheveldayoff, préparait depuis des années une redoutable machine de guerre sur glace.

L’équipe sera donc vraisemblablement de retour en série dès la mi-avril. Et à ce moment-là, les chandails blancs seront de retour dans la place Bell-MTS pour le traditionnel « Whiteout ». Les amateurs des Jets veulent qu’on se rappelle que s'ils peuvent être pessimistes, ils sont aussi terriblement bruyants dans le plus petit aréna de la ligue. Ils vont pleinement appuyer l’équipe et probablement envahir l’intersection Portage et Main si les Patrick Laine, Blake Wheeler, Mark Scheifele et Connor Hellebuyck tiennent le coup. Ils vont célébrer en grand puisqu’ils savent très bien que la prochaine saison glorieuse n'arrivera peut-être que dans 40 ans.