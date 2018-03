Le gouvernement fédéral a la possibilité d’imposer un décret de protection de l’environnement si la province ne propose pas de plan. Celui-ci aurait pour conséquence de suspendre toute activité, telle que le forage pétrolier, qui pourrait nuire aux animaux.

« La loi fédérale sur les espèces en péril est un instrument extrêmement rigide qui a déjà eu des conséquences économiques négatives [en Alberta] », a déclaré Shannon Phillips, ministre de l’Environnement. « Nous allons faire de notre mieux pour nous assurer que nous protégeons les emplois dans ce dossier. »

Elle dit avoir transmis ce message dans une lettre adressée à son homologue fédérale, Catherine McKenna.

« C’est encourageant de voir que le gouvernement provincial reconnaît la complexité du dossier et l’inquiétude partagée par beaucoup d’Albertains », dit Ray Hilts, le directeur général de l'Alberta Forest Alliance. « C’est encourageant de voir la province résister un peu à Ottawa. »

Ottawa tient au caribou, selon la ministre McKenna

Shannon Phillips demande au gouvernement fédéral d’aider l’Alberta à trouver une solution réaliste, plutôt que d’imposer un décret de protection de l’environnement.

Dans un communiqué publié lundi soir, la ministre McKenna assure qu’Ottawa est déterminé à soutenir la protection et le rétablissement des caribous.

Le communiqué précise également qu’Ottawa continuera de travailler avec l’Alberta et les autres provinces pour garantir la conservation des espèces emblématiques.

Le plan préliminaire de l’Alberta est une réponse à une échéance fixée par le gouvernement fédéral en octobre dans le cadre de la loi fédérale sur les espèces en péril, et a pour objectif d’aider au rétablissement du caribou des bois dans 15 massifs forestiers différents.

La province a publié son plan préliminaire, le 19 décembre, et a ensuite tenu une série de réunions publiques.

La province dépensera 85 millions de dollars

« Les assemblées publiques ont réuni des milliers d’Albertains, tous inquiets de l’impact que le plan aura sur leurs communautés et sur les industries qui soutiennent ces communautés », a écrit la ministre Phillips dans sa lettre, cosignée par la ministre de l’Énergie, Marg McCuaig-Boyd.

Selon M. Hilts, 96 % du territoire des caribous des bois en Alberta sont libres de toute activité humaine.

La province prévoit de dépenser plus de 85 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour restaurer l’habitat du caribou, notamment en éliminant des lignes sismiques et en construisant des enclos de naissance.

L’Alberta a déjà investi 9,2 millions de dollars, le coût estimé pour les 40 prochaines années étant de 1 milliard de dollars.

Shannon Phillips estime que le gouvernement fédéral a besoin d'en faire plus en matière de planification et de consultation, ainsi que d’un point de vue financier.

« Le rétablissement du caribou ne pourra pas avoir lieu sans une injection de fonds fédéraux pour restaurer l’habitat nécessaire à la croissance de la population », a-t-elle écrit.

La question financière n’est toutefois pas nouvelle, remarque Cliff Wallis, le directeur de l'Alberta Wilderness Association. Selon lui, la province connaît ces coûts depuis longtemps.

Selon lui, l’impact économique n'est pas non plus une découverte et il existe d’autres moyens de s’assurer que les emplois soient protégés.

« Il s’agit d’excuses recyclées, estime M. Walllis, que la province utilise pour justifier son inaction. » Pour lui, cela démontre que la protection des caribous n’est vraiment pas une priorité.