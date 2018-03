Londres considère que la Russie est derrière la tentative d’empoisonnement commise contre Sergueï Skripal au moyen d’un agent neurotoxique. Theresa May identifiait ce gaz au « Novitchok » (« Petit nouveau » en russe), issu de l’époque soviétique.

Or, le Kremlin a toujours nié l’existence de cet agent et l’a réitéré, mardi. Le professeur Leonid Rink, par contre, a précisé à l’agence de presse de l'État russe, Ria-Novosti, avoir collaboré à la création d’agents toxiques avant la chute de l’URSS, ce qui apporte un nouvel éclairage au dossier. Selon lui, le Novitchok n’est pas qu’une substance, mais bel et bien tout « un système d’armes chimiques ».



Cependant, d’après ses dires, « puisque toutes les personnes impliquées sont en vie, il est difficile de supposer que des Russes puissent être impliqués […] Aucun saboteur russe n’aurait recours à un produit d’origine russe avec un nom russe. » Pour Leonid Rink, des « spécialistes » britanniques ont pu procéder à l’attaque.

L'existence du « Novitchok » réaffirmée



La thèse du professeur Rink vise donc à disculper la Russie, mais admet l’existence du programme « Novitchok », dont avait parlé pour la première fois un chimiste russe dans les années 90, Vil Mirzaïanov.



Ce dernier, désormais réfugié aux États-Unis, a donné son point de vue sur les accusations qui pèsent sur la Russie. Vil Mirzaïanov affirme que la substance incriminée a été mise au point dans les années 80 par des scientifiques soviétiques de l’Institut de recherches d’État pour la Chimie et les Technologies organiques (GNIIOKhT), basé à Moscou.

Des États-Unis, M. Mirzaïanov a confirmé qu'il connaissait M. Rink à l’époque et qu’ils se voyaient souvent dans le cadre de leur travail sur le programme.

Pour M.Rink, la technologie du « Novitchok » est accessible pour n’importe quel état développé. M. Mirzaaïanov n’est pas de cet avis. « Ce n’est pas si simple [...] de synthétiser une telle substance dans n’importe quel endroit. Sans expérience on ne peut pas y arriver. Les Anglais ne pouvaient pas faire ça », a-t-il déclaré. Il accuse ainsi son ancien collègue Rink de mentir.

Froid sibérien entre Londres et Moscou

Mardi sonnait aussi la fin de l'ultimatum fixé par Londres à Moscou. Vingt-trois diplomates russes ont dû quitter la Grande-Bretagne en réponse à l'empoisonnement à Londres, le 4 mars, d'un ex-espion russe et de sa fille, plongés depuis dans le coma.

En retour, Moscou a décidé samedi d’expulser 23 diplomates britanniques et de fermer le British Council, instrument du rayonnement culturel britannique à travers le monde.

La première ministre britannique Theresa May, lors de sa visite sur les lieux de l'empoisonnement de Sergueï Skripal, à Salisbury. Photo : Reuters/Toby Melville

Ces départs interviennent alors que Theresa May a réuni une nouvelle fois son Conseil de sécurité nationale pour faire le point sur l’enquête et décider d’éventuelles nouvelles sanctions contre Moscou.



Lundi, Moscou a réclamé à Londres des preuves à l’appui de ses accusations, ou des excuses.



Une longue enquête en vue

Sergueï Skripal et sa fille sont dans le coma depuis le 4 mars, a indiqué le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, dans une tribune publiée mardi dans le Daily Telegraph.



Neil Basu, le nouveau chef de l’antiterrorisme britannique, chargé de l’enquête, a expliqué mardi qu’elle pourrait prendre des mois, puisque 4000 heures de témoignages et plus de 800 indices sont actuellement évalués par 250 détectives.