La province prévoit un surplus de 29,4 millions $ pour l'exercice financier 2018-2019. De cette somme, environ les deux tiers, ou 20,8 millions $, seraient subordonné à la légalisation du cannabis, selon le gouvernement.

« Il y a toujours beaucoup d’inconnus » au sujet du cannabis, a reconnu la ministre néo-écossaise des Finances, Karen Casey.

Le budget présenté par la ministre Casey, le second depuis la réélection du gouvernement libéral de Stephen McNeil, prévoit des dépenses de 10,78 milliards $ et des revenus de 10,81 milliards $ au cours de l'exercice financier à venir. Les revenus de la province devraient augmenter de 236 millions $.

La pénurie de médecins au coeur des préoccupations

Le gouvernement provincial poursuit ses efforts pour alléger les effets de la pénurie de médecins qui touche la Nouvelle-Écosse. Le premier ministre McNeil annonçait lundi, à la veille de la lecture du budget, un investissement de 19,6 millions $ additionnels dans le cadre du plan pour recruter de nouveaux médecins de famille et retenir dans la province ceux qui y pratiquent. En plus d’une hausse de leur rémunération, les médecins se voient offrir certaines primes.

Selon le budget, le programme d'équipes collaboratives dans le milieu médical recevra 8 millions $ supplémentaires. Il y a présentement 57 équipes du genre en Nouvelle-Écosse, et le gouvernement espère que la province en comptera 70 à la fin du présent mandat des libéraux.

Le gouvernement propose maintenant d'alléger la dette d'études des nouveaux médecins jusqu'à hauteur de 120 000 $ si les finissants s'engagent à établir leur pratique en région rurale.

Une somme de 5 millions $ sera injectée pour répondre au défi des services ambulanciers présentement débordés en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement s’engage à ce que 350 chirurgies supplémentaires de la hanche et du genou soient pratiquées dans la prochaine année, pour un objectif de 4200 au total. Les listes d’attentes sont longues pour ce type d’intervention : dix-huit mois pour un remplacement de la hanche, et parfois plus de deux ans pour une opération au genou.

Santé mentale et crise des opioïdes

La part du budget consacré à la santé mentale passe à 287 millions $ annuellement avec des investissements supplémentaires de 2,9 millions $. De ce montant, près d'un demi-million sera consacré à l'implémentation d'outils en ligne pour répondre aux problèmes de santé mentale chez les étudiants de niveau postsecondaire.

Le gouvernement ajoute 3 millions $ à son plan d'action pour répondre à la crise des opioïdes. Ce plan possède un budget de 5,7 millions $ sur deux ans.

