Plusieurs détaillants de carburant affichaient un prix pouvant atteindre 1,39 $ le litre, tôt mardi.

La veille, le litre d'essence se détaillait pourtant à 1,17 $ en plusieurs endroits de la métropole.

La grande majorité des autres régions du Québec ont emboîté le pas au courant de la matinée, si bien que le prix moyen se situe actuellement à 1,32 $ selon le site de référence Essence Montréal.

Dans le Grand Montréal, toutefois, il est encore possible de trouver des détaillants qui vendent le litre entre 1,19 $ et 1,23 $, notamment sur la Rive-Sud.

Par ailleurs, le prix du baril de pétrole brut pour livraison en mai a reculé lundi soir de 0,28 $US à la bourse NYMEX, à New York, à 62,13 $US.