Un texte de Patrick Bergeron

La moyenne du nombre d'interventions des cinq dernières années est de 259 sortie. De plus, les pompiers sont de plus en plus appelés comme premiers répondants lors de différents événements.

Le directeur du Service de prévention incendie de la ville de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, confirme que l'an dernier, les pompiers ont agi à 403 reprises comme premiers répondants pour différents événements.

Nous sommes de plus en plus appelés pour des dégâts d'eau, des alarmes incendie ou encore des collisions entre véhicules. Éric Bérubé, directeur du Service de prévention incendie de la ville de Rivière-du-Loup

Le directeur du service incendie rappelle qu'en cas de feu chaque minute compte. Le temps de réponse à un appel est d'un peu plus de six minutes.

Les travaux prévus d'ici 2019 à la caserne de pompiers devraient permettre de retrancher quelques secondes au temps de réponse. Actuellement, les locaux des pompiers sont au 3e étage de l'édifice Rosaire-Gendron. Avec les travaux, ces locaux seront situés tout juste à côté du garage. Selon Éric Bérubé, ces quelques secondes pourraient faire la différence pour éviter des dommages importants à des édifices. « L'embrasement d'un édifice se fait beaucoup plus rapidement que par le passé. La présence de nombreuses pièces en plastique favorise la propagation d'un incendie. »

Selon les données, les pompiers de Rivière-du-Loup ont combattu six incendies majeurs en 2017. Un nombre plus élevé que par les années précédentes.