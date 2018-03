Selon le président de la FQM et maire de Sainte-Catherine de Hatley, Jacques Demers, les municipalités n’ont ni l’expertise ni les moyens d’appliquer une telle loi.

« On n’est pas contre une race, et surtout, on ne pense pas être capable de bien identifier cette race-là. On va se retrouver souvent en cour avec des poursuites », craint-il.

Selon lui, la loi doit plutôt tenir compte de la dangerosité du chien. « Il faut faire du cas par cas », soutient-il.

À déclaration obligatoire

Déposé en avril 2017, le projet de loi 128 obligerait entre autres les vétérinaires et les médecins à déclarer aux municipalités toutes blessures causées par des chiens. Dès la loi adoptée, Québec compte également interdire par décret les chiens de type pitbull. Une clause « grand-père » permettrait toutefois aux propriétaires « respectueux des lois » de garder leur animal.

« Une nouvelle responsabilité semble encore vouloir revenir au monde municipal. Il y a des coûts importants reliés à ça qui n’ont pas encore été chiffrés. C’est ce qu’on veut comprendre », poursuit M. Demers.

Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et président de la Fédération québécoise des municipalités Photo : Radio-Canada

En tout, la FQM va déposer neuf recommandations. Les maires veulent également un seul registre pour l’ensemble du Québec pour répertorier les chiens dangereux.

« Il y a 164 000 cas de morsures au Québec, dont 50 % se rendent chez le médecin. C’est ça qu’on veut diminuer. On ne pense pas que ce soit en éliminant complètement une race qu’on va y arriver », plaide-t-il.

Une vingtaine de groupes ou d’organismes déposeront leurs recommandations durant les audiences publiques mardi. Elles doivent se poursuivre jusqu'à jeudi.