Les deux parties reviennent à la table de négociations à la suite des recommandations de la Commission de l’intérêt public (CIP), envoyées le 15 mars.

La CIP préconise notamment d'augmenter le salaire des agents des services frontaliers de 1,25 % par année, à compter de juin 2014, date à laquelle leur convention de travail a expiré.

Une augmentation supplémentaire de 2,3 % est par ailleurs suggérée pour l'année 2016. La CIP souligne que ces hausses sont similaires à celles qui ont été accordées aux agents de la GRC.

Le salaire au coeur du conflit

L'écart salarial entre les douaniers et les policiers s'élève actuellement à plus de 12 000 dollars, affirme le président national du Syndicat des douanes et de l'immigration (CIU), qui appartient à l'AFPC, Jean-Pierre Fortin.

« Depuis le 11 septembre 2001, notre mandat a grandement évolué, aujourd'hui on intercepte les gens en état d'ébriété, on s'assure que les personnes qui entrent au pays sont admissibles, sinon on les refoule. On parle de saisir des armes à feu, des drogues. Les tâches ont évolué, mais certainement pas les conditions de travail et certainement pas l'aspect salarial », souligne-t-il.

Avec 6500 agents de première ligne, on est le deuxième corps policier du pays après la GRC, et on veut être reconnus. Jean-Pierre Fortin, président national du CIU

Selon M. Fortin, le gouvernement refuse d'accorder aux agents des services frontaliers le salaire qu'ils demandent pour des raisons budgétaires.

« Ils nous voient plus comme des agents de Transports Canada, alors que nous on se compare aux policiers et aux services correctionnels à cause du mandat qui nous est confié », explique-t-il.

Les principales revendications du syndicat : un droit à la retraite anticipée comme d'autres agents d'exécution de la loi;

des procédures disciplinaires équitables pour protéger les travailleurs contre les abus de pouvoir;

des salaires et des conditions de travail comparables à celles des agents de la GRC. Source : Alliance de la fonction publique du Canada

Si ces pourparlers devaient mener à une impasse, les douaniers pourraient bien déclencher une grève, prévient M. Fortin, précisant du même souffle que la sécurité de la population ne sera pas compromise.

On veut envoyer un message clair qu'on arrive à quatre ans sans contrat de travail et on va prendre les moyens pour se faire entendre. Jean-Pierre Fortin, président national du CIU

La dernière ronde de négociations, en février 2017, avait été rompue après trois jours de médiation.