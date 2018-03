Un texte d'Alain Labelle

L’équipe de Corinne Cayrol et Jean-Philippe Girard de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier affirme que la protéine humaine interleukine-33 (IL-33) réagit à bon nombre d'allergènes provenant de l'environnement, allant des moisissures aux pollens, en passant par les acariens.

Retracer le chemin des allergies

Ces trois allergènes contiennent des protéases, des enzymes qui peuvent déclencher des crises d'asthme chez les personnes sensibles.

Lorsqu'ils arrivent dans les voies respiratoires, les allergènes libèrent leurs protéases qui découpent ensuite l'IL-33 en petits fragments hyperactifs. Ce sont ces fragments qui sont à l'origine des réactions en chaîne responsables des symptômes allergiques.

Production de mucus dans le poumon après inhalation d'un allergène (coupes de poumon, coloration du mucus en rose magenta). La protéine IL-33 détecte l'activité protéase de l'allergène. Elle s'en trouve activée et déclenche une cascade de réactions, dont la production de mucus, associées à l'asthme et aux autres maladies allergiques. Lorsque l'activation de l'IL-33 est bloquée (à droite), la réaction n'est pas déclenchée. Photo : Corinne Cayrol et Jean-Philippe Girard / IPBS / CNRS-Université Toulouse III – Paul Sabatier