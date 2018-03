« Il est primordial que ces affaires bénéficient de la plus grande attention, mais aussi que le public ait confiance dans la manière dont elles sont traitées », a affirmé Andrew Cuomo, dans un communiqué diffusé lundi soir, en réponse à la lettre ouverte de Time's Up.

L’homme politique a chargé Eric Schneiderman, procureur de l'État de New York, de regarder de près la manière dont son confrère Cyrus Vance, le procureur de Manhattan, a mené l’enquête.

« Nous avons une connaissance profonde des années de comportement sexuel déviant d'Harvey Weinstein et nous l'avons récemment assigné en justice pour des abus sur ses employés au sein de la Weinstein Company », a rappelé Eric Schneiderman, lundi sur Twitter.

