Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a précisé que deux plongées effectuées lundi n'avaient rien donné, et que quatre plongées supplémentaires, mardi, ne leur avaient pas non plus permis de récolter des indices.

Les plongeurs ont effectué leurs recherches près de la rive, scrutant des endroits où le corps aurait pu se trouver. Mais ce n'était pas une tâche aisée, puisqu'il restait des résidus de glace et de neige qui bloquaient la lumière.

De plus, l'eau était si froide qu'il fallait vérifier constamment les signes vitaux des plongeurs, réduisant du même coup le temps que ceux-ci pouvaient passer sous l'eau.

Un policier retient une corde qui relie le plongeur à la terre ferme. Photo : Radio-Canada/Simon-Marc Charron

Les recherches sur la terre ferme ne sont pas abandonnées pour autant. Le SPVM a décidé dimanche d'élargir son périmètre afin de « se donner le plus de chances pour trouver des éléments », a expliqué l'agente Andrée-Anne Picard. Il a également demandé aux résidents de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville de vérifier régulièrement leur cour arrière.

Les policiers ont jusqu'ici visité les résidants du quartier à la recherche d'indices, et ils ont mobilisé chevaux, chiens, véhicules tout-terrain et hélicoptère pour ratisser le secteur. Ils ont même fait décoller des drones pour cartographier le parc et les berges.

Plus de 594 éléments d'information du public ont été transmis au SPVM depuis l'annonce de la disparition de l'enfant, disparu depuis le lundi 12 mars. Un poste de commandement se trouve toujours sur les lieux, à 500 mètres au sud du parc des Bateliers, pour traiter ces informations.

La récompense pour retrouver Ariel Jeffrey Kouakou atteint maintenant à 100 000 $, soit : 10 000 $ offerts par la famille, 15 000 $ par le boxeur Adonis Stevenson, 50 000 $ par l'entrepreneur Bruno Rodi et 25 000 $ récoltés par les membres du personnel de l'École des Berges-de-Lachine auprès de donateurs privés.

Ariel Jeffrey Kouakou est disparu depuis une semaine exactement. Photo : Radio-Canada

Ariel Jeffrey Kouakou, qui mesure 1,40 m (4 pi 7 po) et pèse environ 40 kg (88 lb), est porté disparu depuis lundi midi.

Au moment de sa disparition dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, il portait un manteau à capuchon noir orné de fourrure, un pantalon gris aux couleurs du FC Barcelone et des souliers jaunes.

Il a les yeux et les cheveux noirs et s’exprime en français.

Des images captées par les caméras de surveillance d'un garage montrent le jeune Ariel Jeffrey Kouakou marchant sur le boulevard Gouin, peu de temps avant sa disparition. Photo : Radio-Canada

Aucune thèse n'est actuellement privilégiée par le SPVM, mais la famille est persuadée qu'Ariel a été kidnappé.

Avec la collaboration de Pascal Robidas