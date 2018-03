Elle succédera ainsi à Judith Guichon, qui avait été nommée par Stephen Harper en 2012.

« Mme Austin est une leader exceptionnelle qui a dédié sa carrière à l'amélioration de la vie des autres », soutient le premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué.

Janet Austin est chef de direction du YMCA dans le Grand Vancouver depuis 2003 et a siégé auprès de nombreux comités et conseils d’administration. Elle fait notamment partie du conseil d’administration de Translink. Elle a aussi travaillé au sein de l’organisme Big Sisters pour le sud-ouest de la Colombie-Britannique et pour BC Housing, l’organisme provincial responsable du logement social.

Dans un communiqué, Judith Guichon félicite la nouvelle lieutenante-gouverneure. « En tant que personne qui a voué sa carrière à soutenir l’égalité des femmes et au changement social, elle représente un merveilleux choix pour représenter la reine dans cette province », écrit Mme Guichon qui restera en poste jusqu’à l’entrée en fonction de sa successeure dans les prochaines semaines.