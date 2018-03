« Les castors ont commencé à venir ici il y a 10 ou 15 ans, et la population a augmenté lentement », indique le directeur des services de conservation pour l'Office de protection de la nature de Windsor-Essex (ERCA), Kevin Money.

Des barrages ont notamment été observés le long du lac Sainte-Claire, à Lakeshore, et sur la rivière Détroit dans le secteur d'Hillman Marsh, à Leamington.

« Ça montre qu'ils peuvent s'épanouir et se reproduire, et qu'ils ont suffisamment de nourriture et d'habitat naturel pour vivre ici », selon M. Money.

Windsor-Essex a longtemps été une région sans habitat naturel, alors le fait qu'ils soient ici indique que nous sommes sur la voie de la régénération. Kevin Money, directeur des services de conservation pour ERCA

Une famille de castors a construit un barrage près de Holiday Beach, à Amherstburg. Elle y est installée depuis maintenant plus d'un an, faisant le bonheur des passants qui peuvent les apercevoir lors d'une promenade en nature.

Toute porte à croire que la famille est parfaitement épanouie et intégrée à l'écosystème du secteur, selon M. Money.

« Ils ont coupé quelques arbres, mais pas autant que l'on pourrait penser. Je les considère comme un avantage pour ce site. Nous n'avons pas de problème de drainage ici », estime l'expert.

Un arbre coupé par les castors à Holiday Beach Photo : CBC/Kaitie Fraser

Des rongeurs qui ne font pas toujours le bonheur des humains

Il est vrai que les castors peuvent parfois devenir une nuisance pour le secteur où ils s'établissent, car ces rongeurs peuvent couper jusqu'à 200 arbres par année.

« Vous pouvez enrouler un certain matériel autour du bas de l'arbre, pour qu'ils ne puissent pas le couper », précise M. Money, soulignant par ailleurs que certains types d'arbres ne plaisent pas aux castors.

Les barrages de castor peuvent également provoquer des inondations si les cours d'eau se trouvent bloqués.

Cette situation peut devenir particulièrement problématique pour les agriculteurs, mais jusqu'à présent, aucun barrage n'a entraîné de tels problèmes dans Windsor-Essex, selon M. Money.