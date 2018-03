Selon la Police provinciale de l'Ontario, six enquêtes séparées au cours des dernières semaines ont mené au dépôt de ces accusations.

Les accusés sont âgés de 12 à 17 ans. Dans le sixième cas, le suspect n'a pas été arrêté, parce qu'il était trop jeune pour faire face à des accusations.

La plupart des écoles ciblées se trouvaient dans les régions de Barrie et de Collingwood, selon la PPO. Le porte-parole policier Peter Leon ajoute qu'il s'agit d'un problème de plus en plus répandu à l'échelle provinciale.

Les personnes accusées auraient écrit des messages ou publié des clichés menaçants, particulièrement sur Instagram.