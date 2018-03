C’est le cas des enseignants, des médecins, des infirmières, des avocats et des employés de BC Hydro et de la Société d’assurance automobile ICBC.

Le président de la Fédération des enseignants (BCTF), Glen Hansman, a déjà indiqué, lors de l’assemblée générale annuelle du syndicat, la fin de semaine dernière, que des hausses salariales seront demandées. Il soutient que les objectifs de négociation ne seront pas déterminés avant l’automne, mais que, étant donné les questions d’abordabilité, les salaires seront un aspect important des négociations.

Le professeur émérite de la Sauder School of Business, de la Colombie-Britannique, Mark Thompson, prévoit des pourparlers difficiles, notamment parce que le gouvernement devra négocier avec près de 200 000 employés de la fonction publique. « Les attentes seront élevées au sein des employés syndiqués parce qu’ils font face à un gouvernement qui leur est plus sympathique à Victoria, mais cel implique certaines dépenses très élevées, et c’est un gouvernement qui sera prudent à ce sujet », dit-il.

« Ils aimeraient donner un peu plus d’argent aux travailleurs, mais, si le gouvernement fait une exception pour un groupe, il y en a des dizaines d’autres qui sont dans la file d'attente et qui affirment qu’ils devraient bénéficier d’une exception », explique M. Thompson.

Sous les libéraux, la majorité des employés de l’État avaient vu leur salaire augmenter au rythme de l’inflation. De nombreux employés avaient signé des ententes prévoyant une augmentation salariale de 5,5 % sur cinq ans durant le dernier mandat du précédent gouvernement libéral.

« Négocier avec les libéraux était très très difficile. De nombreux travailleurs accusent des retards sur le plan salarial et en matière de conditions de travail. Alors je pense qu’ils voudront des améliorations », a dit la présidente de la Fédération des travailleurs de la province, Irene Lanzinger.

Avec des informations de Justin McElroy CBC News