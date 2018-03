C’était en 1998. Delwin Vriend gagnait sa cause contre la province après sept ans de lutte devant les tribunaux. L’Alberta a reçu l’ordre de modifier sa loi sur les droits de la personne afin d’éviter que l’orientation sexuelle d’une personne ne puisse à nouveau être l’objet d’un renvoi.

« Ça nous a pris des années et des années pour combattre l’ancien gouvernement et avoir nos droits, ici, en Alberta », rappelle Michael Connolly, le député néo-démocrate de l'Alberta pour la circonscription de Calgary-Hawkwood. « [Cette décision était] un bon départ pour la communauté LGBT et les droits en Alberta », ajoute celui-ci, venu participer à la conférence Pride or Prejudice? (« Fierté ou préjugé? »).

Plus de 300 personnes étaient présentes à la rencontre dont l'objectif était de célébrer la victoire d'il y a 20 ans, mais aussi de rappeler les défis qu'il reste à relever pour les droits de la communauté LGBT.

Environ 400 personnes étaient rassemblées pour la conférence Pride or Prejudice qu'organisait l'Université de l'Alberta lundi. Photo : Radio-Canada/Sophie Muller

Encore du travail à faire

« Il est certain que tout n’est pas réglé. On peut toujours en faire pus », estime le député Michael Connolly.

Randy Boissonnault, député d’Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre, Justin Trudeau, pour la communauté LGBTQ, n'a pu assister à la conférence. Dans une entrevue téléphonique réalisée lundi, il a remarqué que, même s’il y avait eu des avancées au cours des dernières années, il y a encore du progrès à faire en ce qui concerne les droits de la communauté LGBTQ au Canada.

« Je connais encore des personnes qui se sentent toujours gênées d’être ouvertement qui ils sont au travail. Alors, ça m’indique qu’on [doit encore faire du chemin]. Assurément, il y a encore des personnes trans qui sont congédiées », pense le député fédéral.

M. Connolly fait le même constat : « [La communauté trans] n’a pas encore acquis tous ses droits. [...] Il y a toujours de la discrimination contre les personnes LGBTQ, les femmes LGBTQ et les Premières Nations LGBTQ. »

Avec des informations de Sophie Muller