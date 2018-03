Un texte de Jean-Marie Yambayamba

Données sur la francophonie albertaine - Le français était la première langue européenne parlée sur les territoires qui ont formé l'Alberta en 1905. C'est aussi la langue la plus parlée dans la province, après l'anglais.

- Selon les données de Statistique Canada en 2016, plus de 268 000 Albertains disaient pouvoir s'exprimer en français et 418 000 disaient être de descendance canadienne-française sur une population totale d'un peu plus de 4 millions d'habitants. Par ailleurs, l'Alberta a la population d'expression française qui augmente le plus rapidement au Canada et la croissance peut atteindre 25 à 30 pour cent d'ici 2036.

- Les inscriptions dans les écoles francophones ont augmenté de 200 % depuis 1996.

- Cinq municipalités albertaines sont officiellement bilingues : Beaumont, Legal, Falher, Plamondon et Grande Prairie.

- Créée en 1926, l'Association canadienne-française de l'Alberta agit comme l'organisme porte-parole de la francophonie albertaine.

- L'ACFA compte 13 bureaux régionaux à travers la province et collabore avec le Réseau en immigration francophone de l'Alberta, le RIFA.

Denis Tardif a été directeur général et président de l'ACFA. Il a été également directeur du Secrétariat francophone de l'Alberta. Photo : ACFA

Denis Tardif

Directeur à la retraite du Secrétariat francophone, Denis Tardif a aussi été directeur général et président de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Il se rappelle que la question de l'identité des francophones de l'Alberta est revenue souvent tout au long de l'histoire de l'ACFA. Aujourd'hui, son idée est claire. « En fin de compte, la meilleure définition, c'est simplement de dire : un Franco-Albertain ou une Franco-Albertaine est une personne qui parle français et qui vit en Alberta. Point final, ça se termine là. » Pour Denis Tardif, la race, le pays d'origine, la religion ou le fait d'avoir le français comme langue première n'entrent pas en ligne de compte.

Eileen Lohka

Professeure de littérature francophone postcoloniale à l'Université de Calgary, originaire de l'Ile-Maurice, Eileen Lohka s'est installée en Alberta en 1992. Elle se décrit comme une francophone albertaine d'adoption. Pour elle, l'identité francophone est plurielle en Alberta : « Un francophone albertain est quelqu'un qui parle français. Je ne parle pas d'un seul français, je parle aussi de nos amis qui ont fait l'immersion, de nos amis anglophones qui parlent le français jusqu'à un certain point. Moi, mon français mauricien n'est pas le même que le français d'un Belge, d'un Parisien et pourtant, c'est ma langue maternelle. Je m'identifie comme francophone. »

Eileen Lohka, francophone albertaine, arrivée en Alberta en 1992. Photo : Radio-Canada

Gilles Mossière

Ce français d'origine habite Calgary depuis 1978 et il enseigne le français à l'Université Mount Royal depuis 1984. Gilles Mossière a travaillé ailleurs au Canada, notamment en Ontario et au Québec, avant de s'installer à Calgary où il s'est joint à l'Alliance française et à la communauté francophone où il côtoie des Québécois, des Acadiens, des Belges, des Suisses, des Congolais, des Sénégalais, etc. « Être Franco-Albertain, c'est pour moi, pratiquement, avoir une double nationalité : une identité française que je porte en moi depuis ma naissance et une identité albertaine qui s'est développée petit à petit, au fil des ans, d'abord autour de la montagne - car je suis venu pour la montagne, pour l'aventure - et par la suite, autour d'une communauté francophone qui évolue beaucoup depuis que je suis ici à Calgary. »

Le professeur Gilles Mossière pense que la question de la santé de l'identité franco-albertaine reste un combat. Photo : Gilles Mossière

Gilles Mossière concède que la question de la santé de l'identité franco-albertaine reste un combat. « Il y a toujours ce combat contre l'assimilation, quelque chose qui se vit au quotidien, pour moi. C'est une implication quotidienne pour faire vivre la francophonie. Il y a des pertes et puis il y a des gains. C'est sur ces deux pieds qu'il faut danser », assure-t-il. Gilles Mossière déplore les difficultés de survie de la clinique francophone de Calgary et la disparition de l'émission de Shaw-TV « Hello/Bonjour Alberta ». Il voit la survivance de cette émission sur Youtube et l'arrivée des immigrants comme des gains qui témoignent du renouvellement constant de la francophonie albertaine.

Marc Arnal

L'actuel président de l'Association canadienne-française de l'Alberta se présente comme un « Franco-Albertain d'adoption ». « Je suis un Franco-Manitobain d'origine. Je serai toujours un Franco-Manitobain, mais je me rallie beaucoup à la communauté albertaine et je suis un vrai Franco-Albertain », souligne cet ancien doyen du Campus Saint-Jean, de l'Université de l'Alberta. Pour lui, une telle revendication identitaire est aussi une décision individuelle. « Les gens vont s'identifier à des choses positives, ils ne s'identifient pas d'un bloc à quelque chose. Les identités deviennent de plus en plus complexes, non pas multiples, mais complexes, c'est-à-dire avec plusieurs facettes. »

Cela dit, la communauté a aussi un rôle à jouer, ajoute le président de l'ACFA. « La responsabilité de la communauté n'est pas à sous-estimer. Je pense que la communauté doit faire en sorte qu'elle rende attirante la participation à ses activités. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. »

Marc Arnal, président de l'Association canadienne-française de l'Alberta et ancien doyen du Campus Saint-Jean. Photo : ACFA provinciale

Multiples façons de célébrer

La francophonie doit pouvoir se célébrer. C'est ce que font les carnavals des sucres qui sont organisés tous les ans à travers la province. Celui d'Edmonton en est à 69e édition et il est célébré dans le décor historique du parc Fort Edmonton depuis 2017. L'autre célébration est le lever annuel du drapeau franco-albertain qui a commencé sur le terrain de l'Assemblée législative il y a un an. Cette année, le gouvernement a fait de ce drapeau un « symbole de distinction » en vertu de la loi sur les emblèmes de la province. Il est allé encore plus loin en déclarant mars, « Mois de la francophonie albertaine ». La province entend ainsi honorer le français comme langue officielle du Canada et souligner la vitalité et l'énergie que les francophones ont apportée à l'Alberta.

La francophonie est également à l'honneur lors des conférences et de nombreux autres événements organisés dans les universités et dans les écoles. Mais les possibilités ne s'arrêtent pas à ces « célébrations d'inspiration plus traditionnelle », comme les appelle Denis Tardif. L'ancien directeur du Secrétariat francophone de l'Alberta encourage, par exemple, les communautés africaines d'expression française à organiser des activités qui apportent leur cachet propre et qui sont ouvertes à tout le monde.

Célébrations de la francophonie - La Journée internationale de la Francophonie est célébrée le 20 mars depuis 20 ans.

- Cette année, les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) offrent plus de 3000 activités pour fêter la francophonie d'un bout à l'autre du Canada, du 1er au 21 mars.

- La Semaine nationale de la francophonie est organisée par l'Association canadienne d'éducation de langue française. Les écoles choisissent une ou deux semaines des RVF pour stimuler le développement d'une identité culturelle francophone dynamique et d'un fort sentiment d'appartenance à la francophonie.

Rassembler

Le risque de fragmentation est en effet réel, observe Gilles Mossière. « Les associations essaient bien évidemment de s'ouvrir aux autres. On fait de la publicité pour les événements, pour les activités, mais les associations ont certainement tendance à fonctionner, centrées un tout petit peu sur leurs propres membres. »

Afin de favoriser les interactions et contrer la tendance au repli sur soi, Eileen Lohka prône des moments forts pour rassembler la francophonie albertaine et la rendre plus inclusive. « Il y a beaucoup de lieux de rencontre, comme le Sommet de la francophonie, les échanges littéraires, la télévision et la radio. Du côté institutionnel, il y a l'Alliance française, la Cité des Rocheuses, il y a l'ACFA, l'université, des organismes comme ça qui commencent à se parler entre eux plus qu'il y a dix ans, et ça c'est très encourageant. »

Gilles Mossière souligne aussi la contribution des médias. « Radio-Canada, CHFA, fait un travail tout à fait remarquable par rapport à la communication de toutes ces choses entre elles. Je salue le travail des journalistes parfois dans des conditions budgétaires difficiles. »

De son côté, le président de l'ACFA, Marc Arnal, considère que le rôle de son organisme, c'est « de faire en sorte que les gens aient des occasions de vivre des expériences positives et enrichissantes en français ». Tout en représentant la communauté francophone et en portant ses revendications, l'ACFA doit, selon lui, en faire davantage. « Avec mon conseil d'administration, notre personnel et des personnes d'autres provinces qui ont de l'expérience dans le domaine, je suis en train de préparer, pour l'année prochaine, un programme qui va - je l'espère - augmenter la participation des gens aux activités francophones, et ce, de façon très importante », dit M. Arnal.

Selon lui, une activité de rassemblement comme le festival hivernal du Canoë volant est un exemple de ce qui est visé dans ce programme. « Tous mes voisins sont venus voir le Canoë volant. Ils sont tous sortis de là ébahis et avec des attitudes extrêmement positives par rapport au français ». Marc Arnal souhaite aussi une réflexion sur les moyens d'augmenter les activités culturelles dans les écoles d'immersion, d'enrichir culturellement l'éducation française et de tisser des relations entre les écoles d'immersion et les écoles francophones.

L'ACFA souhaite aller davantage à la rencontre des communautés francophones pour pouvoir refléter leur diversité. Elle promet de développer à cette fin un protocole d'entente avec le Réseau de l'immigration francophone de l'Alberta (RIFA) qui peut jouer un rôle de trait d'union entre les organismes communautaires et ces communautés. Marc Arnal souhaite aussi que la Cité francophone devienne, dans la mesure du possible, un lieu disponible pour ces communautés, comme le Campus Saint-Jean a pu le permettre dans le passé.

Une identité moins étriquée

Mes quatre interlocuteurs me laissent avec une vision moins étriquée de l'identité francophone. Le Franco-Albertain n'est pas enfermé dans une pureté linguistique ou historique. Il est devenu, forcément, un visage de tous ceux qui aiment et qui parlent le français et qui croient qu'il est possible de passer par le génie de cette langue pour attirer d'autres, pour célébrer avec d'autres.

D'une façon ou d'une autre, je réalise que cela n'est pas une bataille gagnée à l'avance, mais un engagement que doivent prendre les individus, les organismes qui les représentent, les institutions et les multiples communautés francophones de l'Alberta.