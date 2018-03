Avec les informations de Marie-Hélène Paquin

Les fans de rock seront comblés le jeudi 12 juillet, alors que Jonas and the massive attraction et Éric Lapointe lanceront officiellement les festivités.

Le 13 juillet, la chanteuse du Lac-St-Jean Sara Dufour réchauffera la foule pour Les Cowboys Fringants, de retour au festival après une demande récurrente des festivaliers.

Le samedi 14 juillet, le chanteur à voix Bruno Pelletier, fort de son dernier album Regarde autour, viendra présenter son spectacle aux sonorités rock. Pour clore la soirée, la légende de la chanson québécoise Robert Charlebois montera sur scène.

Sara Dufour Photo : gracieuseté H2O Le Festival

Autres activités

Dans la journée du dimanche 15 juillet, le spectacle pour enfants Mission sourire, de Mélou, sera présenté sous le chapiteau. Par la suite, l'Amossois Michel Rose fera bouger les amateurs de danse en ligne. Des artistes régionaux, toujours à confirmer, se produiront en fin de soirée.

Les activités traditionnelles du festival sont également de retour. Parmi celles-ci, les populaires courses de bateaux-dragons, qui reviennent sous une nouvelle formule à 12 personnes par équipe. La course à pied L'express H2O revient elle aussi pour une sixième année.

Les laissez-passer sont disponibles dans les IGA de la région, à la Maison du tourisme d'Amos et sur la plateforme web TicketAccess à 45 $ jusqu'au 11 juin. Il coûtera 70 $ par la suite. Exceptionnellement, les passeports seront au coût de 40 $ pour 48 h, les 24 et 25 mars.