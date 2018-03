Dans un document de 29 pages couvrant toute l'année 2017, le HCDH souligne que les reconductions régulières de l'état d'urgence en Turquie ont mené à de graves violations des droits de la personne.

Le rapport fait état de cas de torture, de mauvais traitements, de détentions arbitraires, de privation arbitraire du droit au travail, ou encore d'atteintes à la liberté d'association et d'expression.

D'après le rapport, l'état d'urgence a été utilisé par Ankara « pour étouffer toute forme de critique ou de dissidence à l'égard du gouvernement ».

Des femmes enceintes emprisonnées abusivement

L’état d’urgence a été instauré quelques jours après une tentative de coup d’État le 15 juillet 2016, imputée par les autorités au prédicateur Fethullah Gülen, installé aux États-Unis, qui nie toute implication. La tentative de putsch avait causé la mort de 250 personnes.

Depuis, le HCDH constate que les décrêts passés sous l'état d'urgence permettent une « impunité » des autorités turcques, et des interférences du pouvoir exécutif avec la branche parlementaire et judiciaire.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, souligne dans son rapport le nombre « stupéfiant » de près de 160 000 personnes arrêtées depuis le début de l'état d'urgence. Il note aussi que 152 000 fonctionnaires ont été renvoyés, « dont beaucoup de manière arbitraire ».



Environ 570 avocats ont été arrêtés, et 79 doivent purger de longues peines. Des professeurs et des juges ont également été suspendus.

J'ai vu à la télévision qu'il y avait une liste de juges suspendus. Quelqu'un de ma faculté m'a appelé [...] et j'ai compris que j'étais dedans. Je ne suis pas allé travailler ce jour-là, et depuis, j'ai décidé de me cacher. Un ancien juge turc interrogé par le HCDH

De plus, 166 médias ont été contraints de mettre la clé sous la porte et 100 000 sites web ont été bloqués.

L’une des conclusions les plus alarmantes du rapport, selon M. Zeid, est « la manière dont les autorités turques auraient détenu une centaine de femmes enceintes ou venant d’accoucher, principalement au motif qu’elles étaient associées à leurs maris [respectifs], soupçonnés d’être liés à des organisations terroristes ».