« Il n'y a pas eu de colis qui a explosé. Ce n'était pas une bombe qui se trouvait dans le colis, mais plutôt un engin incendiaire. Pour l'instant, nous n'avons aucune raison de penser que cet incident est lié aux précédents colis piégés », a ainsi écrit la police sur Twitter.

Engin explosif ou incendiaire, le colis a malgré tout blessé un homme dans la trentaine.

Celui-ci a été transporté à l'hôpital, où l'on ne craint pas pour sa vie.

Un colis piégé avait déjà explosé mardi après minuit dans un centre de distribution de FedEx à Schertz, au Texas, faisant un blessé mineur. La déflagration est survenue un peu plus de 24 heures après qu'un quatrième colis piégé attribué à un « poseur de bombes en série » eut explosé à Austin, à 100 km plus au nord.

Personne n’a confirmé avec certitude que cette explosion est liée aux quatre précédentes, qui ont fait deux morts et quatre blessés, mais une porte-parole du FBI à San Antonio, Michelle Lee, a rapidement admis que la police fédérale « soupçonne » que c'est bel et bien le cas.

Nous enquêtons en considérant que c'est possiblement lié à l'enquête déjà ouverte. Nous ne le saurons pas avec certitude tant que nous n'aurons pas vu les preuves. Michelle Lee, porte-parole du FBI, au journal Austin American Statesmen

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a par ailleurs confirmé quelques heures plus tard dans une entrevue accordée à une station affiliée au réseau NBC que le colis piégé provenait d'Austin, et qu'il y était destiné.

Il a aussi révélé qu'un second colis piégé, qui n'a pas explosé, a été découvert au centre de distribution de FedEx. Ce dernier colis a depuis été déplacé, a indiqué le chef de la police de San Antonio, William McManus.

En conférence de presse, le chef de la police de Schertz, Michael Hansen, a précisé que la personne blessée par le colis piégé était une femme qui avait ressenti un « bourdonnement dans les oreilles » après l'explosion.

Présents aux côtés du chef Hansen, des représentants du FBI et du Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms and Explosives (ATF), qui participent à l'enquête, se sont toutefois montrés très prudents dans leurs commentaires.

Ils ont notamment refusé de confirmer des rumeurs selon lesquelles le colis qui a explosé contenait des clous et d'autres débris.

Quelques heures après l'explosion à Schertz, une escouade policière spécialisée s'est aussi rendue à un autre entrepôt de FedEx, cette fois à Austin, en raison d'un colis suspect.

Des rues du secteur ont été fermées, et des employés de l'entrepôt ont indiqué à des médias locaux qu'ils avaient cessé de travailler.

Un « poseur de bombes en série » qui frappe à l'aveugle

Les trois premières explosions recensées à Austin - l'une survenue le 2 mars, les deux autres, le 12 - étaient toutes attribuables à des colis piégés qui avaient été livrés en personne, et non par un service de livraison reconnu, devant des résidences de l'est de la ville. Elles ont fait deux morts et deux blessés.

La quatrième explosion, qui a fait deux autres blessés dimanche soir, s'est toutefois produite dans le sud-ouest d'Austin. Les autorités policières ont révélé lundi que cette dernière bombe avait des « similitudes » avec les trois premières, mais incluait un dispositif de déclenchement « un peu plus sophistiqué ».

C'était un mince fil ou un filament, un peu comme une ligne de pêche. Il aurait été difficile pour quiconque de l'apercevoir. Fred Milanowski, agent de l'ATF responsable de l'enquête

« Le ou les suspects auxquels nous avons affaire ont un niveau de sophistication peut-être plus élevé que nous ne le pensions au départ, au regard de ce changement de méthode vers un dispositif plus élaboré », a commenté le chef de la police d'Austin, Brian Manley.

« Nous avons clairement affaire à ce qui nous semble être un poseur de bombes en série », a aussi dit le chef Manley, en précisant que les autorités croient que l'individu en question frappe « au hasard », sans viser quiconque en particulier.

Quelques heures avant l'explosion de dimanche, le chef Manley avait posé un geste rare, en s’adressant directement à l’auteur, dont les motifs demeurent inconnus. « Les événements d’Austin ont attiré l’attention du monde entier, et nous vous assurons que nous sommes à l’écoute. Nous voulons comprendre ce qui vous a amené à ce point, et nous voulons vous écouter », avait-il dit.

Attention aux colis!

Plus de 500 membres des forces de l’ordre travaillent sur cette affaire, en incluant les agents du FBI et de l'ATF. Ils ont déjà passé au peigne fin plus de 500 informations reçues du public et interrogé plus de 200 personnes, mais en vain jusqu'ici.

La police d'Austin demande aux résidents de ne pas toucher aux colis reçus de façon inattendue, et de rapporter tout colis qui leur paraît suspect. Elle dit avoir déjà reçu 420 appels pour des colis suspects entre lundi et mardi matin, pour un total de 1257 appels depuis le 12 mars.

Elle demande également à tous ceux qui détiennent des images de caméras de surveillance de la contacter. Elle offre par ailleurs une récompense de 115 000 $ US pour toute information susceptible de mener à l’arrestation de l'artificier meurtrier.