La Ville de Baie-Comeau attend les résultats d'analyses d'Hydro-Québec pour savoir si la société d'État peut fournir plus d'énergie au poste électrique Bégin pour répondre aux besoins d'un projet de centre de données informatiques reliées à l'imagerie médicale et à la chaîne de blocs. Dans le vieux secteur de Baie-Comeau, le réseau de distribution électrique et le poste Bégin sont la propriété de la Ville de Baie-Comeau.