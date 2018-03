Ainsi, le propriétaire d’une résidence évaluée à 200 000 $ profitera d’une réduction d’environ 42 $ de sa facture d’impôt cette année.

Par ailleurs, la Ville de Hawkesbury investira 5,7 millions de dollars dans ses infrastructures. Une partie de ce montant a déjà permis de réaliser les travaux de nettoyage de la patinoire du Complexe sportif Robert-Hartley qui a été infestée de moisissures à la suite d’un bris mécanique en septembre dernier.

« Cet argent-là, nous ne l’avons pas dans les coffres. On l'a payé, mais on doit renflouer nos coffres. Donc, nous avons été obligés d’emprunter. On parle quand même de 1,1 million de dollars pour le Complexe », explique le conseiller municipal Michel Thibodeau.

Le budget pour l’année 2018 de la Ville de Hawkesbury totalise près de 21 millions de dollars.

Avec les informations de Denis Babin